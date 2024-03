Ukraina valmistautuu liittymään EU-kerhoon – mutta Bryssel ei halua puhua siitä

EU:lla on paljon työtä tehtävänä ennen uusien jäsenten lisäämistä, mutta se haluaisi mieluummin saada Euroopan parlamentin vaalit pois tieltä ensin.

EU ei halua sanoa julkisesti paljoakaan uusien jäsenten hyväksymisestä tilanteessa, jossa vihaiset maanviljelijät järjestävät väkivaltaisia mielenosoituksia eri puolilla Eurooppaa.

Viljelijät sanovat olevansa jumissa häviävässä taistelussa kilpaillakseen EU:n ulkopuolelta tulevan halpatuonnin kanssa, josta monet tulevat Ukrainasta. He sanovat myös, että heitä ravistelevat normaalia korkeammat polttoainekustannukset sekä Brysselin ympäristömääräykset.

Joten toistaiseksi Euroopan johtajat jakavat myönnytyksiä pitääkseen vihaiset maanviljelijät tyytyväisinä. EU-maat sopivat myöhään maanantaina Ukrainan maataloustuotteiden myynnin rajoittamisesta, mikä on merkittävä isku Ukrainan viennille. 27 hallituksen lähettilään kokouksessa Ranska ilmaisi tukensa Puolalle ja pyysi rajoittamaan ukrainalaisen siipikarjan, munien, sokerin ja vehnän tuontia, kaksi keskustelusta tiedottanutta henkilöä kertoi Brysselin pelikirjalle.

Kysyttäessä, miksi he antoivat periksi, vanhemmat virkamiehet syyttivät johtajiensa pelkoa siitä, että maanviljelijöiden mielenosoitukset voisivat ruokkia uusia populistisia puolueita, kuten BBB Alankomaissa.

Samaan aikaan Euroopan johtajat pitävät laajentumispuheet minimissä, varsinkin kun EU-vaaleihin on enää kolme kuukautta.

Ja jotkut EU: n virkamiehet kertoivat Politico-lehdelle, että he mieluummin pitävät salassa työn, jota tehdään Ukrainan, Moldovan ja useiden Länsi-Balkanin maiden lopullisen yhdentymisen valmistelemiseksi – erityisesti maanviljelijöille aiheutuvat kerrannaisvaikutukset.

”Olkaamme rehellisiä: kukaan ei halua puhua tästä [laajentumisesta] ennen Euroopan parlamentin vaaleja”, sanoi eräs EU:n virkamies, jolle Politico-lehti myönsi muiden tavoin nimettömyyden suojan puhua vapaasti.

”Puhuminen tukien vähentämisestä eurooppalaisille maanviljelijöille ei ole jotain, mitä haluat laittaa vaalikampanjasi iskulauseisiin – tai antaa vaaliaseeksi ’äärioikeistolle'”, nimetön virkamies lisäsi viitaten kesäkuun Euroopan parlamentin vaaleihin.

EU-maiden olisi ”maksettava enemmän ja saatava vähemmän”

Silti toiselle kaudelle pyrkivä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on luvannut valmistella unionia Ukrainaa varten. Unionin tilaa koskevassa puheessaan viime syyskuussa von der Leyen sanoi, että ”tähän on puututtava tänään, jos haluamme olla valmiita huomiseen”.

Hän lisäsi: ”Euroopan on aika ajatella jälleen kerran isosti ja kirjoittaa oma kohtalomme.”

EU:n laajentumista edeltää ”Herkuleen työ”, erityisesti Ukrainan kysymyksessä.

Sodan runtelema Ukraina, jossa asuu lähes 44 miljoonaa ihmistä, olisi unionin suurin maa-alue. Kiovalla olisi väestönsä vuoksi huomattava vaikutusvalta Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa.

Ukrainan ollessa EU:n jäsen, sen BKT olisi yksi alhaisimmista. Tämä rasittaisi valtavasti EU:n koheesiopolitiikkaa – rahoitusta, joka virtaa rikkaammilta alueilta köyhemmille alueille. Ukrainan integroiminen EU:hun voisi tarkoittaa noin 186 miljardin euron EU-varojen virtaamista maahan seitsemän vuoden aikana, todetaan EU:n neuvoston sisäisessä muistiossa viime syksynä.

Tuleva laajentuminen merkitsisi sitä, että kaikkien nykyisten EU-maiden ”on maksettava enemmän ja saatava vähemmän”, asiakirjassa todettiin selvästi. Ryhmä päätti, että Ukrainan, Moldovan, Georgian ja kuuden Länsi-Balkanin maan mahdollisen yhdentymisen valmistelut olisi toteutettava sisäisesti, ei julkisesti.

Loppujen lopuksi uusien jäsenten toivottaminen tervetulleiksi EU:hun ilman Euroopan sisäisiä uudistuksia on mahdotonta, sanoo Kai-Olaf Lang Saksan kansainvälisten ja turvallisuusasioiden instituutista.

Tätä eivät halua kuulla Euroopan maanviljelijät, jotka saapuvat Brysseliin toista protestikierrosta varten, kun EU:n 27 hallitusten päämiestä kokoontuvat ensi torstaina Brysseliin.

Toistaiseksi heidän ei tarvitse olla huolissaan.

Kun Euroopan johtajat kokoontuvat tällä viikolla keskustelemaan huippukokouksessaan muun muassa laajentumisesta, he tuskin käsittelevät laajentumista koskevia sisäisiä kotitehtäviään. EU-johtajien on määrä yksinkertaisesti ”arvioida”, mitä on tehtävä, Politico-lehden näkemän viimeisimmän kokouksen päätelmäluonnoksen mukaan.

Hermostuneisuutta komission riveissä

Komission oli määrä julkaista helmikuun lopussa tiedonanto laajentumista edeltävästä uudistuksesta. Näin ei tapahtunut, ja luonnos on vesittynyt voimakkaasti, sanoi kolme muuta EU-virkamiestä.

Eräs nimetön EU-diplomaatti lisäsi, että useat maat pyysivät komissiota keskittymään vähemmän rahoitusvaikutuksiin ja tuleviin institutionaalisiin uudistuksiin.

Tiedonanto on nyt tarkoitus julkaista keskiviikkona – päivä sen jälkeen, kun EU-asioista vastaavien ministerien oli tarkoitus keskustella siitä.

”Komission riveissä on havaittavissa paljon hermostuneisuutta tämän asiakirjan suhteen”, edellä mainittu diplomaatti sanoi. ”Vaaleja edeltävä aika ei tietenkään auta asiaa.”

”Europarlamenttivaalit mutkistavat asiaa”, Lang sanoi. ”Laajentumisen kannattajat saattavat pelätä, että he aloittavat keskustelun uudistuksista… joka voisi mobilisoida tiiviimmän EU:n vastustajat”, Unkariin viitaten.

Unkari on estänyt keskustelut EU:n tuesta Ukrainalle vastineeksi käteisvarojen vapauttamisesta. Vasta kun pääministeri Viktor Orbán poistui salista joulukuun EU-neuvoston aikana, 26 muuta johtajaa pystyivät ottamaan askelia Ukrainan liittymisen ensimmäisissä vaiheissa.

Jotkin maat ovat käymässä kärsimättömiksi ja vaativat lisätoimia laajentumisen suhteen, varsinkin kun komissio otti maaliskuussa askeleen kohti unionin avaamista mahdollisille uusille jäsenille, kuten Bosnia-Hertsegovinalle.

”Laajentumisen ja sisäisten uudistusprosessien on kuljettava käsi kädessä”, totesi Portugalin Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri Tiago Antunes, jonka maa on ajanut EU:n sisäistä uudistusta.

”Odotamme todellakin tätä komission tiedonantoa ja meillä on suuret odotukset. On erittäin tarpeellista keskustella uudistuksista, joita tarvitaan uusien jäsenvaltioiden unioniin liittymisen valmistelemiseksi.”

Mutta todellinen keskustelu käydään Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, diplomaatit ja virkamiehet sanoivat.

Euroopan johtajat hyväksyvät kesäkuun lopussa niin sanotun strategisen ohjelman seuraavalle Euroopan komissiolle ja erityisesti Euroopan sisäiselle uudistukselle.

Odotuksena on, että Puola, josta tulee EU:n neuvoston kiertävä puheenjohtajamaa vuonna 2025, alkaa pohjustaa laajentumista.

”Meillä on aikaa”, sanoi eräs toinen nimetön EU-diplomaatti. ”Kyse ei ole siitä, että Ukraina liittyy EU:hun huomenna.”

Lähde: Politico