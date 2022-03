Ulkomaisen rikollisryhmän asuntomurtosarja syyteharkintaan

Kaakkois-Suomen poliisi on selvittänyt joulukuussa 2021 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella liikkuneen ulkomaisen rikollisryhmittymän tekemän useiden asuntomurtojen sarjan. Ryhmän jäsenet murtautuivat kahteenkymmeneen asuttuun asuntoon ja anastivat näistä arvo-omaisuutta, kuten koruja ja elektroniikkaa.

Poliisi pääsi tekijöiden jäljille omien tutkintatoimepiteidensä perusteella. Tekoihin syyllistyneet kolme georgialaista miestä otettiin kiinni Helsingissä 22. joulukuuta ja heidät vangittiin käräjäoikeuden päätöksellä 25. joulukuuta. Miehet saapuivat maahan joulukuun alussa tarkoituksenaan murtautua asuttuihin asuntoihin varmistuttuaan ensin, että ketään ei ole kotona ja anastaa näistä omaisuutta. Teot toteutettiin pääosin päiväsaikaan silloin, kun talojen asukkaat eivät olleet kotona. Ryhmän kiinnioton jälkeen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella ei ilmennyt enää uutta asuntomurtojen sarjaa.

Nyt valmistuneessa esitutkinnassa syyteharkintaan siirtyy kyseisten miesten tekemäksi epäillyt 16 törkeää varkautta sekä neljä törkeän varkauden yritystä. Rikollisryhmän sai hyötyä rikoksista poliisille ilmoitettujen tietojen mukaan noin 230 000 euroa. Heidän hallustaan saatiin anastettua omaisuutta takaisin noin 45 000 euroa arvosta. Lisäksi murtautumisista asuntoihin aiheutui yhteensä noin 50 000 euron vahingot.

Ohjeita asuntomurtojen ennaltaehkäisyyn:

Murtoja voi ennaltaehkäistä vaikeuttamalla asuntoon murtautumista ja tekemällä asunnosta epäkiinnostavan varkaalle.

-Lukitse kaikki asunnon ovet ja ikkunat.

-Käytä asunnon turvalukkoa.

-Jos et ole varma, missä kaikki kodin avaimet ovat, vaihda lukot.

-Valaise pihasi. Pidä valoja, jos asunto on tyhjillään.

-Turvaudu naapuriapuun. Tyhjennetty postilaatikko ja tehdyt lumityöt viestivät siitä, että asunnossa on asukkaat paikalla.

-Hanki hälytysjärjestelmä tai kameravalvonta.

-Luetteloi ja valokuvaa hallussasi oleva irtain arvokas omaisuus

Ilmoita tallentava valvontakamera poliisin kameravalvontakartastoon

Poliisi muistuttaa, että yritykset ja yksityisetkin voivat ilmoittaa omista tallentavista kameroistaan poliisille. Kameravalvontakartaston avulla tieto saatavilla olevista tallenteista tulee nopeasti rikostutkintaan, mikä nopeuttaa merkittävästi rikosten tutkintaa ja helpottaa rikosten selvittämistä.

Poliisi.fi/kameravalvontakartasto -sivustolta löytyy ohjeita oman kameran tietojen ilmoittamiseen.