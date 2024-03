Unkarin pääministeri Orbánin mukaan edistysmieliset liberaalit eivät välitä eurooppalaisista ihmisistä

Viktor Orbán väitti, että liberaalit aikovat purkaa Euroopan teollisuutta ja maataloutta ja pyyhkiä pois sen kulttuurihistorian saadakseen läpi vasemmistolaisen ohjelmansa.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on sanonut, että eurooppalaiset liberaalit eivät ole koskaan olleet huolissaan Euroopan kansojen kohtalosta.

Unkarin perustaman János Hunyadi -palkinnon, jonka tarkoituksena on korostaa panosta Euroopan vapauden, itsenäisyyden ja kansojen välisen yhteistyön edistämisen hyväksi, jakotilaisuudessa Brysselissä Unkarin johtaja syytti liberaalia eliittiä siitä, että se ”on kiinnostunut vain omista ihanteistaan, kun taas heidän politiikassaan on kyse siitä, että he haluavat toteuttaa niitä käytännössä”.

Tänä vuonna palkinnon sai puolalainen filosofi ja poliitikko Ryszard Antoni Legutko, joka on ollut myös Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2009.

”Hän on filosofian professori, joka ei vain oppinut historiasta vaan myös käytti historiaa ennustamaan tulevaa. Ja kaikki, mitä hän ennusti, on toteutunut”, Orbán sanoi palkinnon saajasta.

Viitaten professorin kirjoituksiin Unkarin pääministeri sanoi, että edistykselliset liberaalit, jotka ovat ottaneet niiden paikan, jotka ymmärsivät katolisen universaalisuuden käsitteen, kuten Schumannin, Monet’n tai De Gasparin, eivät ole kiinnostuneita eurooppalaisista ihmisistä.

”Jos heidän ajatustensa toteuttamisen hintana on Euroopan teollisuuden ja maatalouden purkaminen, he tekevät sen. Jos heidän suunnitelmansa hintana on Euroopan kulttuurimenneisyyden hävittäminen laittoman maahanmuuton avulla, he tekevät myös sen”, hän huomautti. Orbán lisäsi, että suuri ongelma on myös toisella rintamalla, nimittäin suvereenisten voimien heikkeneminen, erityisesti Britannian Euroopan unionista eroamisen myötä.

Brittien lähdön myötä Keski-Eurooppa on jäänyt edustamaan suvereenista näkemystä, mutta alueella on myös havaittavissa jakautumisen merkkejä, Orbán varoitti.

Legutkon maasta puhuessaan Orbán totesi, että puolalaiset ja unkarilaiset ovat aina olleet yhtä mieltä suvereniteetista, mutta ovat nyt ymmällään siitä, mitä Puolassa tapahtuu.

”Haluamatta sekaantua professori Legutkon maan asioihin, jonka hän tuntee paremmin, mutta Budapestistä käsin näyttää siltä, että Sorosin imperiumi on päässyt valtaan Puolassa. Tämä on huonoin enne, jonka unkarilainen voi kuvitella”, hän sanoi.

Orbán lisäsi kuitenkin, että kesäkuun europarlamenttivaalit antavat toivoa kurssimuutoksesta maanosan politiikassa.

”Siitä on pitkä aika, kun olen nähnyt näin hyvän tilaisuuden kansallisille konservatiivisille suvereeneille ja kristillisille voimille tulla hallitseviksi Euroopan unionissa”, hän totesi lopuksi.

Lähde: Remix