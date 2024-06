Ursula von der Leyenia vaadittiin jäämään pois EU:n huippukokouksesta

Useimmat valtion- ja hallitusten päämiehet eivät halua komission puheenjohtajan von der Leyenin olevan paikalla, kun he keskustelevat maanantaina EU:n uudesta johdosta. Mutta CDU-poliitikko vaatii sitä. EPP:n valtuuskuntaa johtaa hänen kiihkein kilpailijansa.

Suuri enemmistö 27:stä valtion ja hallitusten päämiehestä ei halua, että EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen osallistuu kaikkiin keskusteluihin maanantaina Brysselissä pidettävässä erityishuippukokouksessa. He pelkäävät, että muuten he eivät voi puhua vapaasti, kertoo Die Welt. Vain ”hyvin pieni” joukko haluaa, että komission johtaja on läsnä koko ajan.

CDU:n poliitikko on virkansa puolesta Eurooppa-neuvoston jäsen, joten hänellä on oikeus olla läsnä. Kun on kyse hänen tähän asti hoitamansa viran täyttämisestä, hänen pitäisi kuitenkin poistua salista, monet osallistujat vaativat. Kysymys EU:n uudesta johtajuudesta on epävirallisen illallisen keskiössä.

EU-komissio: ”Von der Leyen osallistuu”

Die Weltin kysyessä EU:n komissio totesi: ”Komission puheenjohtaja on Eurooppa-neuvoston jäsen. Käsityksemme mukaan hän siis osallistuu tähän Eurooppa-neuvoston illalliseen.”

Tämä asenne voi johtaa kiistoihin. Lisäksi jotkut valtion- ja hallitusten päämiehet todennäköisesti vaativat, että sosialidemokraattien eurovaalien kärkiehdokas, luxemburgilainen Nicolas Schmit, osallistuu ja esittelee ohjelmansa.

Ursula von der Leyen ei ole kiistaton, sillä hän on ollut kehittämässä Vihreää sopimusta (Green Deal), joka pakottaa jäsenvaltiot toteuttamaan kalliita ilmastonsuojelutoimia, jotka rasittavat kansalaisia. Hänen epäilyttävät kaupat koronavirusrokotteiden hankinnassa ja hänen kieltäytymisensä paljastamasta viestintää lääketeollisuuden kanssa tekevät hänestä myös haavoittuvan.

Tuleeko Mitsotakisista uusi komission puheenjohtaja?

On siis epävarmaa, pysyykö hän virassaan huolimatta CDU:n edustaman EPP:n vaalimenestyksestä. Komission uusi puheenjohtaja tulee EPP:n riveistä. Ainoa kysymys on, sallivatko valtion- ja hallitusten päämiehet von der Leyenille toisen virkakauden.

Hän on menettänyt Saksan tuen, jota hän nautti liittokansleri Angela Merkelin (CDU) aikana. Merkelin seuraaja Olaf Scholz (SPD) ja Espanjan hallituksen pääministeri Pedro Sánchez ovat sosiaalidemokraattien pääneuvottelijoita.

EPP lähtee neuvotteluihin Puolan pääministeri Donald Tuskin ja hänen kreikkalaisen kollegansa Kyriakos Mitsotakisin johdolla. Kreikkalaisella on jo kuukausien ajan huhuttu olevan tavoitteita päästä itse komission puheenjohtajaksi.

Lähde: Junge Freiheit