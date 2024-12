Uusi Eurooppalainen joulurauha

Joulu on taas, joulu on taas, kadut täynnä verta. Monikulttuurisen Euroopan joulurauha poikkeaa oman lapsuuteni joulurauhasta, sillä tuohon aikaan emme kokeneet jännittäviä pelihetkiä väistellessämme autoja joulumarkkinoilla.

Takavuosikymmenien tylsät joulut pakollisine virallisuuksineen ovat saaneet aivan uutta verta – kirjaimellisesti – kun terroristit antavat oman panoksensa kulutusjuhlan valmisteluihin parrakkaan ja vatsakkaan miehen saapuessa kulkupelillään paikalle. Lahjojen sijaan hän tuo perheille verta, kuolemaa ja tuhoa.

Asian ei toki tarvitsisi olla näin. Meidän ei ole pakko kärsiä joukkomurhista joulumarkkinoilla tai yhtään missään muuallakaan. Me voisimme elää maanosassa, jossa ihmiset käyttäytyvät lähtökohtaisesti rauhallisesti murhailematta satunnaisia vastaantulijoita. Mutta koska poliitikkomme vihaavat meitä, elämme maanosassa, jossa poliisi kuvaa propagandavideoita linkkuveitsien takavarikoinnista vanhuksilta ja samaan aikaan mahdollistaa todellisten terroristien veriset tempaukset.

Vastuussa tästä on jokainen, joka tukee avoimien rajojen politiikkaa. Me tahdomme muutosta – paluumuutto on ainoa mahdollisuutemme selvitä maanosana.

Äänestäkää tulevaisuuden vaaleissa ehdokkaita, jotka ajavat paluumuuttoa, mikäli haluat jälkeläisillesi turvallisen elämän.