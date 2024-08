Vasemmistolainen tuomari kumosi Yhdysvaltain armeijan HIV-positiivisia alokkaita koskevan kiellon

Yhdysvaltain armeija – jota uhkaa tällä hetkellä synkkä näkymä täysimittaisesta sodasta Lähi-idässä – ei voi enää hylätä HIV-positiivisia henkilöitä, jotka haluavat värväytyä, kuten tuomari on päättänyt.

Juuri tällä viikolla Yhdysvaltain piirituomari Leonie Brinkema päätti, että Pentagon ei voi enää ”syrjiä” niitä, jotka ovat saaneet sukupuoliteitse tarttuvan viruksen.

Brinkema totesi, että kielto edistää HIV/AIDS-tautia sairastavien niin sanottua ”leimautumista” ja haittaa samalla armeijan rekrytointitavoitteita.

Tuomari väitti myös, että nykyaikainen lääketiede on vähentänyt huomattavasti viruksen tappavuutta, erityisesti niiden osalta, joilla on ”havaitsematon viruskuormitus”. Silti sotilasviranomaiset uskovat, että HIV-positiivisten joukkojen säännöllisen elintärkeiden hoitojen toimittaminen voisi osoittautua vaikeaksi ja kalliiksi, kun he ovat komennuksella.

Tuomari Brinkeman päätökseen päädyttiin sen jälkeen, kun kolme hiv-positiivista henkilöä oli valittanut armeijan kiellosta.

Musta HIV-positiivinen Isaiah Wilkins, entinen Georgian kansalliskaartin jäsen, kutsui päätöstä ”voitoksi paitsi minulle myös muille HIV-tartunnan saaneille ihmisille, jotka haluavat palvella”.

Wilkins erotettiin asevoimista sen jälkeen, kun rutiiniluonteinen lääkärintarkastus paljasti hänen olevan HIV-positiivinen. Kiellon poistamisen myötä Wilkinsin kaltaiset ihmiset voivat nyt hakea rintamalle ilman, että heidät automaattisesti hylätään asemansa perusteella.

Brinkema, Itä-Virginiasta kotoisin oleva liberaali tuomari, on aiemmin tasoittanut tietä HIV-diagnoosin saaneille henkilöille, jotka taistelevat sionismin puolesta ulkomailla.

Vuonna 2022 Brinkema kumosi vastaavanlaisen kiellon, joka koski HIV-positiivisia henkilöitä, jotka palvelevat upseereina tai lähtevät ulkomaille.

Tuolloin päätös sai mustan puolustusministerin Lloyd Austinin antamaan muistion, joka poisti automaattiset kiellot HIV-positiivisille henkilöille johtavissa tai ulkomailla tehtävissä.

Presidentti Bill Clintonin nimittämä Brinkema on New Jerseystä kotoisin oleva vannoutunut vasemmistolainen, joka aikoinaan teki hätätilapäätöksen karkotusten pysäyttämisestä silloisen presidentin Donald Trumpin toimeenpanomääräyksen jälkeen.

Päätös sallia tappavaan ja pysyvästi elämää muuttavaan virukseen sairastuneiden palvella taistelutehtävissä on vain viimeisin isku ”maailman mahtavimman armeijan” ylpeydelle ja arvovallalle.

HIV ja sen edistyneempi tautimuoto AIDS ovat immuunipuutosviruksia, jotka ovat peräisin homoseksin harrastamisesta ja suonensisäisestä huumeidenkäytöstä.

