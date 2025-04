Britannian kansallinen terveyspalvelu velvoittaa ”transsukupuolisten” lasten autismin testauksen

Koska mielenterveyshäiriöiden on osoitettu olevan nuorten sukupuolen hämmennyksen taustalla, NHS tehostaa menettelyjään näiden tapausten perimmäisen syyn löytämiseksi.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa kansallinen terveyspalvelu NHS alkaa seuloa kaikkia lapsia, jotka lähetetään sukupuoliklinikoille autismin ja muiden neurologisten kehityshäiriöiden, kuten autismin ja ADHD:n, varalta. Ohjeet on tarkoitus julkaista julkista kuulemista varten lähiaikoina, ja ne otetaan käyttöön myöhemmin tänä vuonna Lontoon ja Manchesterin sukupuoliklinikoilla.

Lapset käyvät läpi perusteellisemman seulonnan, jotta heistä saadaan selville monimutkaisempi kuva, johon sisältyvät myös ympäristötekijät (traumat, perhe) – ei vain heidän mielentilansa. NHS:n ohjeissa todetaan, että sukupuoltaan kyseenalaistavilla lapsilla on ”enemmän mielenterveysongelmia”, ja niissä kuvataan, että näitä asioita on aiemmin ”haluttu tutkia tai käsitellä”.

Raportissa todetaan, että jos seulonnassa ”havaitaan neurologisia kehityshäiriöitä, mukaan lukien autismin kirjon häiriö (ASD), tulisi harkita lähetteen antamista lasten neurologiseen kehityshäiriöpalveluun tai lasten ASD-palveluun”, ei sukupuolenvaihdoshoitoihin.

Viime vuosina sekä autismi että sukupuolen hämmennys ovat lisääntyneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Alle 18-vuotiaiden sukupuolen hämmennys kasvoi 2011 vuoden 0,14 tapauksesta jokaista 10 000 lasta kohden 4,4 tapaukseen 10 000 lasta kohden vuonna 2021. Suurin osa kasvusta tuli teini-ikäisiltä tytöiltä. Samaan aikaan autismidiagnoosien määrä kasvoi vuoden 2018 arvioiden mukaan noin yhdestä 2 500 lapsesta yhteen 34:stä 10–14-vuotiaasta lapsesta.

Mielenkiintoista on, että eräässä tutkimuksessa havaittiin, että transsukupuolisiksi identifioituvat henkilöt olivat jopa kuusi kertaa todennäköisemmin autistisia kuin ne, jotka eivät olleet transsukupuolisia. Nuoret, teini-ikäiset tytöt – suurin väestöryhmä näissä tapauksissa – ”kamppailevat sukupuoli-identiteetin, itsemurha-ajatusten ja itsensä vahingoittamisen kanssa”, ja heillä on tapauksia, joissa on ”diagnosoimatonta autismia, joka usein jää huomaamatta murrosikäisillä tytöillä”, raportissa huomautetaan.

Lähde: European Conservative

