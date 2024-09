Vaiettu siirtolaiskriisi: EU:ssa on tänä vuonna miljoona turvapaikkahakemusta

Viimeisimpien lukujen perusteella voidaan päätellä, että tänä vuonna Eurooppaan jätetään yli miljoona turvapaikkahakemusta, sillä syyrialaiset ja afganistanilaiset ovat edelleen saapuvien joukossa ylivoimainen enemmistö.

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EUAA), joka pyrkii lähentämään turvapaikka- ja vastaanottokäytäntöjä koko EU:ssa, tilastot ja analyysit osoittavat selvästi, että EU:hun ja sen EU+-alueen naapurimaihin Norjaan ja Sveitsiin tulee toista vuotta peräkkäin yli miljoona turvapaikkahakemusta.

Vuoden 2024 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana tehtyjen hakemusten määrä on lähes sama kuin vuonna 2023, 512 989, tuoreimmat luvut osoittavat. Viimeisten yhdeksän vuoden aikana on selvästi havaittavissa, että turvapaikkahakemukset tulevat yleensä vuoden jälkimmäisen puolen vuoden aikana, joten vuonna 2024 on lähes varmaa, että vuonna 2023 vastaanotettujen 1 143 437 turvapaikanhakijan määrä ylittää miljoonan.

Valtaosa hakemuksista koskee Eurooppaan vasta tulleita, mutta osa – EUAA:n mukaan noin yhdeksän prosenttia – on uusintahakijoita, jotka yrittävät uudelleen edellisen epäonnistuneen hakemuksensa jälkeen.

Kaiken kaikkiaan vuosien 2024 ja 2023 saapumiset ovat korkeimmat sitten Euroopan siirtolaiskriisin vuosina 2015-16, jolloin Saksan liittokansleri Angela Merkel yksipuolisesti julisti Eurooppaan saapuville avoimet rajat. Tuo siirtolaiskriisi oli päivittäin ajankohtainen uutinen, kun Euroopan valtiot kamppailivat saapuvien ihmisten määrän käsittelemisestä. Unioni on kuitenkin sittemmin pystynyt peittämään nämä säröt entistä paremmin, minkä vuoksi nykyiset valtavat ihmismassojen määrät muistuttavat pikemminkin ”vaiettua siirtolaiskriisiä”, joka on usein kokonaan piilotettu vasemmistoliberaalien lehtien sivuilta.

Tilanne on jatkunut jo joitakin vuosia. Vuosi Vuonna 2022 Eurooppaan saapui eniten tulijoita sitten vuoden 2016 kriisin ja se oli myös ensimmäinen vuosi, jolloin ukrainalaisia pakolaisia alkoi saapua merkittäviä määriä. Tämä vaikuttaa edelleen tähän päivään, ja kuten EUAA totesi: ”Turvapaikkahakemusten määrän kasvu ja Ukrainasta tulevien siirtymään joutuneiden henkilöiden määrä – aiheuttavat valtavaa rasitusta EU+:n turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmille. Kansalliset viranomaiset joutuvat äärirajoille, kun ne pyrkivät ottamaan vastaan ja suojelemaan apua tarvitsevia.”

”Syyrialaiset jättivät edelleen ylivoimaisesti eniten hakemuksia ja heidän osuutensa kaikista hakemuksista oli 14 prosenttia. Afgaanit olivat edelleen toiseksi suurin kansalaisuusryhmä”, EUAA totesi.

Siirtolaisten määränpäänä – mikä näkyy hakemusten jättöpaikkojen perusteella – on edelleen Saksa, joka on edelleen kärjessä. Se vastaanotti 124 000 hakemusta vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, mikä on noin neljännes kaikista Euroopassa vastaanotetuista hakemuksista.

Lähde: Breitbart