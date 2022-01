Valtamedia kirjakaupan kimpussa – Kielletyillä Kirjoilla itseään toteuttava nimi

Ainakin Yle ja HS osallistuivat torstaina äärivasemmiston aloittamaan lokakampanjaan viime vuonna perustettua kirjakauppa ja – kustantamo Kiellettyjä Kirjoja vastaan. Syynä lokakampanjalle on kustantamon julkaisemien kirjojen päätyminen suurempien kirjakauppojen hyllylle. Kielletyt Kirjat myy laajassa valikoimassaan sekä harvinaisempaa ja poliittisempaa kirjallisuutta että arkisempaa materiaalia.

Äärivasemmisto ryhtyi keskiviikkona maalittamaan Suomalaista kirjakauppaa, joka oli ottanut valikoimiinsa Kiellettyjen Kirjojen julkaisemat kolme kirjaa: Kai Murroksen Vallankumous ja sen toteuttaminen modernissa yhteiskunnassa, Elias Simojoen Palava Pensas sekä Adolf Hitlerin Taisteluni-kirjat. Etenkin Taisteluni on näistä maailmanlaajuisesti tunnettu teos, jota monet ostavat hyllyyn jo pelkästään sen tunnettavuuden ja historiallisen arvon vuoksi. Kyse on siis bisneksen kannalta hyvästä myyntiartikkelista.

Pian selvisi, että myös ainakin Prisma, Booky.fi sekä Akateeminen kirjakauppa olivat ottaneet kirjoja valikoimaansa. Tämä oli tietenkin väärin: äärivasemmiston someaktivistien mukaan tulisi olla kiellettyä jälleenmyydä Kiellettyjen Kirjojen kirjoja. Isot ketjut alistuivatkin sosiaalisen median huomiolle ja poistivat kirjat valikoimistaan. Kielletyt Kirjat-kustantamon nimi todistikin olevansa itseään toteuttava ennuste.

Torstaina myös suuret mediat heräsivät.

Yle sekä HS kirjoittivat molemmat aiheesta. Yle uutisoi aiheesta myös TV-uutisissa. Itse uutinen oli myös hetken aikaa Ylen nettisivujen ensimmäisenä uutisena.

Kumpikaan media ei ollut huolissaan kirjakustantajan kohtaamasta kirjaroviosta. Sen sijaan ne toistivat äärivasemmiston mantraa jälleenmyyjien tekemästä virheestä ottaa kirjoja myyntiin. Itse kustantajan ei oltu otettu yhteyttä, vaikka sitä käsiteltiin uutisoinnissa.

Kansalainen sai kuitenkin kauppiaan kiinni kommenttia varten.

Hei! Kauppasi on ollut viimeiset pari päivää lokakampanjan kohteena. Miten se vaikuttaa kaupan toimintaan?

Positiivisina myyntilukuina. Mitään muuta käytännön vaikutusta ei ole, sillä ei tule harrastettua anteeksi pyyntelyä tahoilta, jotka eivät ole kaupan kohdeyleisöä muutenkaan. Torstaina taisin tehdä koko kaupan historian parhaan yksittäisen päivän myyntituloksen.

Olet julkaissut ja myyt yhtä maailman paheksutuimmista kirjoista. Miksi?

Mikäli viittaat tällä Taisteluni-kirjaan, niin sitä myydään sen historiallisen arvon vuoksi. On totta, että kyseessä on populäärikulttuurissa paheksuttu kirja, mutta toisaalta uskon, että ihmisten tulisi saada tehdä itse omat johtopäätöksensä teoksesta lukemalla se ja tuomitsemalla sitten. Jo peruskoulun kirjat osaavat arvostella kirjan yksittäisen hullun kirjoittamana juutalaisvastaisena sekavna paatoksena, mutta kuinka moni on todella lukenut sen? Julkaisin sen ilman mitään ylimääräisiä julkaisijan höpinöitä, sillä on järjetöntä myydä merkittävää historiallista kirjaa ”kriittisenä versiona.” Millä muulla poliittisella teoksella on muka vastaava painos tehtynä?

Muuten: kirjaa saa kaupastamme tämän viikonlopun ajan puoleen hintaan kohun kunniaksi.

Miksi Kielletyt Kirjat on perustettu? Suomihan on täynnä kirjakauppoja.

Moni nykyinen asiakkaamme on aikaisemmin harmitellut, kun on niin paljon kirjoja, joiden hankkiminen on työlästä, kun pitäisi merten yli tilailla. Tämä oli yksi syistä. Lisäksi on kirjoja, joita haluaisin nähdä painettavan fyysiseen muotoon. Harvoin sitä kukaan muu tekee, joten oli tartuttava tuumasta toimeen ja sekä ryhtyä maahantuomaan kirjoja että painamaan suomenkielisiä. Tällä on positiivinen kulttuurillinen vaikutus ympäristöön, kun tarjotaan kansalaisille yleissivistävää luettavaa. Kirjojen myynti on myös vastalause modernille kulttuurille, jossa kaikki pitäisi olla sähköisessä muodossa ja teksti tiivistettynä muutamaan riviin.

Mistä nimi Kielletyt Kirjat tulee?

Ainahan sitä on kirjarovioita ollut. Se on vain aikansa kuva, mitkä kirjat päätyvät kiellettyjen teosten listalle. Koska tämän päivän kulttuuri on mitä on, niin valikoimamme parhaiten myyvät tuotteet ovat näiden enemmän tai vähemmän kiellettyjen listalla. Suurten jälleenmyyjien reaktiot muutamaan sosiaalisen median valittajaan todistavat tämän.

Olet saanut lisää sosiaalisen median seuraajia ja kertomasi mukaan valtavan myyntipiikin. Mikä siis on kauppaasi kohdistuvan boikotin tarkoitus?

En osaa sanoa. Varmaan 8d shakki ja markkinointi boikotin keinoin? Tavaratalokauppias Kärkkäinen on käytännön esimerkki vasemmiston boikoteista.

Noin periaatetasolla en boikottia ymmärrä. Kauppa toki myy tuotteita, jotka saattavat pahoittaa herkimpien mieltä, mutta valikoimamme ei rajoitu mitenkään yhteen suuntaukseen tai kategoriaan. Myymme laajalla skaalalla kaikenlaista kirjallisuutta, ja vaikka tiedostammekin ensisijaisen kohdeyleisömme tarpeet ja palvelemme myös niitä, löytyy valikoimasta laajemmallekin yleisölle luettavaa.

