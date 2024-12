Vartija joutui syytteeseen – julkaisi videon, jossa algerialaismies raiskaa vammaisen miehen ostoskeskuksen vessassa

Vartija joutui vaikeuksiin vuotaessaan järkyttävää kuvamateriaalia, jossa algerialaisen maahanmuuttajan väitetään raiskanneen vammaisen miehen.

Viime kuussa julkaistiin järkyttävä video, jossa algerialainen mies väitetysti raiskasi 25-vuotiaan uhrin ostoskeskuksen vessassa ranskalaisessa Nantesin kaupungissa viime kuussa. Videon tiettävästi vuotanut vartija on jo saanut vakavat rikossyytteet.

Useiden X-tilien julkaiseman videon jakoi myös Remix News. Alkuperäinen postaus suositulla ranskalaistilillä @Cpasdeslo ilmeisesti poisti videon tai joutui poistamaan sen. Video on kuitenkin edelleen laajalti saatavilla muiden käyttäjätilien jakamana alustalla.

🇫🇷🇩🇿 | Un inmigrante argelino viola a un chico de 25 años con una discapacidad mental grave en un centro comercial de Nantes. El magrebí aprovechó que la madre del chico le había dejado solo en el baño, pensando que estaría seguro. pic.twitter.com/OC43UqImP8 — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) November 26, 2024

Raiskaus tapahtui Atlantis-ostoskeskuksessa Nantesissa. 23-vuotias vartija, jonka epäillään vuotaneen videon, on jo saanut porttikiellon ostoskeskukseen. Häneltä on otettu pois vartijan ammattilupa ja häntä vastaan on nostettu rikossyyte, kertoo ranskalainen media Ouest France.

Vartija joutui oikeuden eteen jo 13. joulukuuta syytteiden johdosta, jossa hän pyysi oikeuskäsittelyn lykkäystä valmistellakseen puolustustaan. Häntä syytetään yksityisyyden loukkaamisesta ja tutkintasalaisuuden rikkomisesta.

Vuotaneen videon kuvissa näkyy, että raiskauksen uhri, jolla on kehitysvamma, oli jäänyt yksin vessaan ostoskeskuksessa 22. marraskuuta. Uhrin äiti huolestui, kun hänen poikansa ei tullut ulos vessasta. Kun äiti meni tutkimaan asiaa, hän huomasi poikansa joutuneen algerialaisen epäillyn seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Algerialaismies pidätettiin hetki tapahtuman jälkeen, ja häntä syytetään raiskauksesta.

Tapaus herätti närkästystä paitsi Ranskassa myös ympäri maailmaa, ja monet X:n tunnetut käyttäjät keskustelivat tapauksesta. Esimerkiksi suosittu hollantilainen aktivisti ja konservatiivinen politiikan kommentaattori Eva Vlaardingerbroek jakoi postauksen, joka keräsi miljoonia katselukertoja.

Tapaukseen liittynyt uhrin perhe on ilmeisesti järkyttynyt nauhan julkaisusta. 23-vuotiaan vartijan odotetaan joutuvan oikeuteen 24. tammikuuta 2025.

Vartija on oikeudenkäyntiä odotellessaan oikeudellisessa valvonnassa, ja häntä on kielletty menemästä Atlantis-ostoskeskukseen, ottamasta yhteyttä uhriin tai suorittamasta mitään turvallisuusalaan liittyvää työtehtävää.

Lähde: Remix News

