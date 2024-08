Vasemmistopoliitikko kannusti leikkaamaan Britannian maahanmuuttovastaisilta mielenosoittajilta kurkut poikki ”rauhankokoontumisessa”

Videolla tapauksesta puheesta näkyy, kuinka ihmisoikeusjärjestö Amnestyn liiveihin pukeutunut nainen taputtaa vasemmistopoliitikon murhanhimoiselle puheelle.

Britannian Työväenpuolueen poliitikko Ricky Jones joutui syytteeseen väkivaltaiseen häiriköintiin kannustamisesta yllytettyään väkivaltaan maahanmuuttovastaisia mielenosoittajia vastaan.

Häntä alun perin epäiltiin myös murhaan kannustamisesta mutta tämä rikosepäily ei johtanut syytteisiin.

Jones oli ollut mukana vasemmistoaktivistien järjestämässä

”Rauhan viesti” mielenosoituksessa, missä tämä oli puheenvuoron saatuaan sanonut maahanmuuttovastaisista mielenosoittajista yleisölle:

”Nämä ihmiset eivät välitä P********* siitä, keitä he satuttavat. He ovat inhottavia, ilkeitä fasisteja. Meidän on leikattava kaikkien heidän kurkkunsa poikki ja hankkiuduttava heistä eroon!”

Samalla Jones elehtinyt viemällä sormensa kurkkunsa ympäri.

Videolla Jonesin puheesta näkyy, kuinka ihmisoikeusjärjestö Amnestyn liiveihin pukeutunut nainen taputtaa vasemmistopoliitikon murhanhimoiselle puheelle.

Työväenpuolue oli pian tämän jälkeen erottanut Jonesin puolueesta sanoen hänen toimintansa olleen ”täysin hyväksymätöntä, eikä sitä tulla suvaitsemaan.”

Jonesin tapauksen oikeudenkäynti tullaan käymään syyskuun alkupuolella. Hän on syytettynä samalla rikosnimikkeellä kuin monet Britannian mielenosoituksia sanallisesti tukeneet ihmiset, eli väkivaltaiseen häiriköintiin kannustamisesta. Oletettavasti Jones tulee kuitenkin saaman kurkkujen poikki leikkaamiseen kannustamisesta pienemmän tuomion kuin esimerkiksi mies, joka huuteli ”Kuka v**** on Allah?” yhdessä mielenosoituksessa.

