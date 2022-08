WHO pyytää yleisön apua ”syrjivän ja leimaavan” apinarokkoviruksen uudelleennimeämisessä

”Mitä nimessä on?” William Shakespeare esitti kysymyksen ”Romeossa ja Juliassa”. Nyt Maailman terveysjärjestö (WHO) pyytää apua pyrkimyksessään nimetä apinarokkovirus uudelleen ja säästää uhrit nimitykseen liittyviltä ”syrjiviltä ja leimaavilta” vaikutuksilta.

Perjantaina YK:n alainen järjestö ilmoitti perustavansa avoimen julkisen foorumin tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

WHO kertoi, että päätös tehtiin sen jälkeen, kun YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO oli tavannut sen edustajia.

Yhdessä ne pyrkivät löytämään parhaat käytännöt uusien ihmisillä esiintyvien tautien nimeämiseen, jotta ”vältettäisiin loukkaamasta mitään kulttuurisia, sosiaalisia, kansallisia, alueellisia, ammatillisia tai etnisiä ryhmiä ja minimoitaisiin mahdolliset kielteiset vaikutukset kauppaan, matkustamiseen, matkailuun tai eläinten hyvinvointiin”.

YK:n terveysjärjestö sanoi, että se on myös nimittänyt uudelleen kaksi rokkovirusperhettä eli kladeja käyttämällä maantieteellisten alueiden sijasta roomalaisia numeroita, jotta vältettäisiin nimiin liittyvät ”kielteiset” mielleyhtymät.

📌 WHO names #monkeypox variants as Clades I, IIa & IIb. Experts in pox virology, evolutionary biology & representatives of research institutes from across the globe reviewed the phylogeny & nomenclature of known & new monkeypox virus variants or cladeshttps://t.co/2KVxkVqxCr pic.twitter.com/Y1gqVkRhKX — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 13, 2022

Breitbart News uutisoi aiemmin siitä, että yleisön apua apinarokon nimeämiseksi uudelleen on pyydetty. Tämä tapahtui vain muutama päivä sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö WHO varoitti, että Brasiliassa on myrkytetty ja tapettu apinoita, koska ihmiset etsivät vääränlaista kostoa tartunnan oletettua lähdettä vastaan.

Brasilialainen uutissivusto G1 kertoi viime viikolla, että kymmenen apinaa oli myrkytetty alle viikon aikana Sao Jose do Rio Preton kaupungissa Sao Paulon osavaltiossa. Vastaavia tapauksia on raportoitu myös muista kaupungeista.

WHO:n tutkijat ehdottivat uutta nimeä, jolla minimoitaisiin ”negatiiviset vaikutukset kansakuntiin, maantieteellisiin alueisiin, talouksiin ja ihmisiin ja jossa otetaan huomioon viruksen kehittyminen ja leviäminen”.

Nimien muuttamista vaaditaan, vaikka monet muut taudit, kuten japanilainen aivotulehdus, Marburg-virus, saksalainen tuhkarokko (suom. vihurirokko), espanjantauti (espanjalainen influenssa) ja Lähi-idän hengitystieoireyhtymä (Middle Eastern Respiratory Syndrome), on nimetty niiden maantieteellisten alueiden mukaan, joilla ne ovat ensimmäisen kerran esiintyneet tai joissa ne on tunnistettu.

WHO ei ole julkisesti ehdottanut minkään näiden nimien muuttamista.

Sen sijaan tutkijat ehdottivat neutraalia nimeä, joka ottaisi huomioon viruksen evoluution sen sijaan, että ”korostaisi sen etäistä yhteyttä kädelliseen”.

”Tämänhetkisen maailmanlaajuisen epidemiapurkauksen yhteydessä jatkuva viittaus siihen, että tämä virus on afrikkalainen, ja sen nimeäminen afrikkalaiseksi ei ole ainoastaan epätarkkaa, vaan myös syrjivää ja leimaavaa”, he totesivat yhteisessä lausunnossaan. ”Ilmeisin osoitus tästä on afrikkalaisten potilaiden kuvien käyttäminen rokkovaurioiden kuvaamiseen maailmanlaajuisesti pohjoisten maiden valtamediassa.”

Maailman terveysjärjestö WHO julisti apinarokon maailmanlaajuisen leviämisen kansainväliseksi hätätilanteeksi heinäkuussa. Yhdysvallat julisti oman epidemiansa kansalliseksi hätätilanteeksi aiemmin tässä kuussa.

Afrikan ulkopuolella 98 prosenttia tapauksista on miehillä, jotka harrastavat homoseksiä. Rokotteita on maailmanlaajuisesti vain rajallisesti, joten viranomaiset pyrkivät pysäyttämään viruksen, ennen kuin se ”vakiintuu uudeksi taudiksi”.

Ennen vuotta 2022 apinarokkotapaukset liittyivät lähes aina kansainvälisiin matkoihin maihin, joissa tauti on yleinen, tai maahantuotujen eläinten välityksellä. Ensimmäinen ihmisellä todettu tapaus oli vuonna 1970.

The Economist/YouGovin tekemän kyselyn mukaan suurin osa amerikkalaisista sanoo, etteivät he ole huolissaan siitä, että he voisivat itse sairastua apinarokkoon Yhdysvalloissa, vaikka Yhdysvallat on julistanut taudin vuoksi hätätilan.

Kaikki, jotka haluavat ehdottaa uusia nimiä ”apinarokolle”, voivat tehdä sen täällä, kohdassa: ”see ICD-11, Add proposals” (katso ICD-11, Lisää ehdotuksia).

Lähde: Breitbart