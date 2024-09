Yksitoista vuotta vankilassa seksuaalirikoksista, jotka tapahtuivat 36 vuotta sitten

Suomalais-kanadalainen muotimiljonääri Peter Nygård, 83, on tuomittu 11 vuoden vankeusrangaistukseen neljään naiseen vuosina 1988-2005 kohdistuneista väitetyistä seksuaalirikoksista. Koska jopa 36 vuotta vanhoista rikoksista ei ollut todisteita, oikeus päätti tuomita hänet yksinomaan naisten väitteiden perusteella.

Jo viime vuoden marraskuussa valamiehistö päätti uskoa neljää viidestä Peter Nygårdia syyttäneestä naisesta ja tuomitsi hänet vastoin hänen tahtoaan useista seksuaalisen väkivallan muodoista. Kanadassa valamiehistö ei kuitenkaan päätä tuomiosta.

Tuomari Robert Goldstein sen sijaan on ratkaissut asian. Viime maanantaina hän päätti, että Nygårdia on pidettävä vakavana seksuaalirikollisena ja hänelle on määrättävä 11 vuoden vankeusrangaistus.

Goldsteinin mukaan Nygård on ”kanadalainen menestystarina, joka meni pahasti pieleen”.

Tuomari lisäsi, että ”Nygård käytti vaurauttaan, valtaansa ja profiiliaan hyväksikäyttääkseen uhrejaan”.

Erityisesti Nygårdin väitetään kutsuneen naisia luksusasuntoihinsa ”työhaastatteluun” ja ”ajautuneen” kussakin tapauksessa seksuaaliseen kanssakäymiseen, johon naiset eivät Global Newsin mukaan antaneet suostumustaan.

Useissa tapauksissa Nygårdia syytetään myös siitä, että hän lennätti naisia yhtiön maksamille kylpylämatkoille ylelliseen lomakohteeseensa Nygård Cayhin Bahamalle, usein yksityisellä N-Force-koneellaan.

Naisiin viitataan oikeudenkäyntiasiakirjoissa nimillä ”Jane Doe” ja vastaavilla, koska oikeus on salannut heidän henkilöllisyytensä, joten heidän uskottavuuttaan ei voida täysin arvioida.

Yhdysvaltalaisessa rikosraportin samankaltaisessa tapauksessa on kuitenkin hätkähdyttävä tieto siitä, että Nygård järjesti saarella oman laajan raiskausoperaationsa, joka oli hyvin samankaltainen kuin amerikkalaisen Jeffrey Epsteinin toimintatapa, mutta sillä erotuksella, että seksuaalipalvelut hankittiin todellisilla raiskauksilla eikä alaikäisten prostituutiolla, jota Epstein harjoitti.

Syyttäjän mukaan Nygård käytti yksityislentokonettaan ”N-Force” lennättääkseen naisia kylpylähoitoihin Bahamalle ja kieltäytyi lennättämästä heitä takaisin kotiin, elleivät he harrastaneet seksiä hänen kanssaan.

”Kun naiset oli tarkoitus lennättää kylpylämatkoille Bahamalle N-Force-koneella, matkustajien passit takavarikoitiin, matkatoimiston henkilökunta peruutti heidän paluulentonsa ja Nygårdin suostumus vaadittiin Nygård Caysta poistumiseen”, syyttäjä kirjoittaa ihmiskauppaa koskevassa jutussa, joka on samaan aikaan vireillä yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa.

”Nygård odotti seksiä ennen kuin hän oli valmis päästämään ketään kotiin. Kun Nygård oli valinnut uhrinsa yöksi, hänen työntekijöitään ohjeistettiin huumaamaan uhrit laittamalla heidän juomiinsa Rohypnolia ja/tai muita mielialaa muuttavia huumeita ja saattamaan uhrit sitten Nygårdin makuuhuoneeseen.”

Kanadan syytteessä ei ollut aivan yhtä hätkähdyttäviä yksityiskohtia. Syyttäjä Neville Golwalla kuitenkin väitti, että syytökset itsessään olivat todisteita, koska ne olivat samankaltaisia ja osoittivat Nygårdin ”käyttäytymismallin”.

Tiedotusvälineiden huomion jälkeen sadat naiset ovat ilmoittautuneet kertomaan, että hekin ovat – vasta nyt – tajunneet haluavansa ilmoittaa, että Nygård on raiskannut heidät. Tämän seurauksena Yhdysvalloissa ja Kanadassa saatetaan lähitulevaisuudessa nostaa lisää vastaavia oikeusjuttuja.

Yksi aiemmin Nygårdia seksuaalisesta kiinnostuksesta naisiin syyttäneistä on suomalainen malli Linda Lampenius, joka teki tuomion yhteydessä paluun suomalaisessa mediassa.

Hän kertoi tarinan Peter Nygårdin yrityksistä iskeä hänet ja viedä hänet prostituoitujen kanssa juhliin 1990-luvulla, ja hänet haastettiin muotimogulin lausuntojen jälkeen oikeuteen kunnianloukkauksesta Yhdysvalloissa.

Lampenius ei kuitenkaan koskaan esittänyt Nygårdia vastaan syytöksiä seksuaalirikoksista.

Lähde: Global News