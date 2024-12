Yle valitsi jälleen sensuurin suojellakseen väkivaltavasemmistoa – mutta miksi?

Veronmaksajien kustantama Yle suojelee jälleen kerran väkivallasta haaveilevaa äärivasemmistoa sensuurin keinoin. Kyse ei ole mistään kevyestä sensuurista, vaan yhteiskunnallisesti merkittävästä sensuurista ja jopa ympäristön kannalta vaarallisesta sellaisesta.

Ylen mukaan ei ole tärkeää kertoa yleisölle, että ympäristössämme liikkuu poliittisen puolueen nuorisosiiven puheenjohtaja, joka haaveilee väkivaltaisesta vallankumouksesta eli siis poliittisista murhista. Sen sijaan veronmaksajat saavat rahoilleen vastinetta lukemalla positiivisen markkinointiartikkelin, jossa väkivaltahaaveet sensuroidaan.

Miksi Yle ensin julkaisi tiedon väkivaltahaaveesta, mutta sitten poisti sen? Miksi se ei esittänyt alun alkaenkin lisäkysymyksiä siihen liittyen? Miksi yleisön ei tulisi saada tietää siitä, että yhteiskunnallisiin asemiin itseään tavoitteleva ihminen on valmis väkivaltarikoksiin poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi?

Ylelle kyse on tietenkin aatetoverin suojelusta, se on selvää. 600 miljoonan euron budjetilla mässäilevälle sosialistikoneistolle äärivasemmiston väkivalta on tabu, jota ei mukamas ole olemassa. Ei edes silloin, kun maamme tunnetuin vasemmistopoliitikko täysin avoimesti osoittaa tukeaan maassa makaavien vasaralla hakkaamiselle tai kun heidän itsensä haastattelema nuorisojärjestön puheenjohtaja kertoo siitä suoraan toimittajalle.

Moni on toki naureskellut, että muunsukupuolisen seksityöntekijän väkivaltapotentiaali ei ole kovinkaan laaja. Jep, tuskin paikallisella nakkikioskilla nyrkkitappelussa. Mutta harva terroristi turvautuukaan reiluihin keinoihin vallankumouksessaan.

Koska Ylen sensuuri on jopa yhteiskunnallisesti vaarallista – kyllä yleisön tulee saada tietää potentiaalisista poliittisista rikollisista ympäristössään, kun he itse sillä kerskuvat – voidaan todeta, että mediatalo on leikkausten tarpeessa. Mikäli ympäristön tiedottaminen ei onnistu nykyisellä budjetilla, tuskin se onnistuu lisäbudjeteillakaan. Toisin sanoen Ylen väki ehkä kaipaa siirtoa tuottaviin töihin ja pois aatetovereiden tarjoamasta suojatyöpaikasta.

Äänestäkää tulevaisuuden vaaleissa sellaisia ehdokkaita, jotka lupaavat saksia maamme merkittävimmältä sensuurimedialta budjetista reippaasti pois.