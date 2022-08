Yliopisto hylkäsi gradun – syy: kritisoi intersektionaalista tutkimusotetta

Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimuksen yksikkö hylkäsi opiskelijan pro gradu -lopputyön, koska opiskelija ei uhkauksista huolimatta poistanut valmiista maisterivaiheen opinnäytetyöstään 45-sivuista osiota, jossa tarkasteltiin kriittisesti intersektionaalisen tutkimusajattelun perusteita.

Gradun aiheena oli intersektionaalinen feminismi ja sen vaikutukset japanilaiseen seksuaaliväkivaltakeskusteluun. Työssä käsiteltiin muun muassa transihmisten tai sellaisiksi tekeytyneiden miesten tekemiä raiskauksia naisten vankiloissa.

Virallinen peruste gradun hylkäämiseen oli puutteet tutkimustyöltä vaadittavan objektiivisuuden kannalta. Opiskelija oli työssään, ”Breaking the Silence: Current discussion on sexual violence in Japan and in the West in connection with intersectional feminism”, analysoinut kriittisesti intersektionaalisen tutkimusotteen objektiivisuutta. Kirjoituksessa käytiin myös kattavasti läpi intersektionaalisuuden aatehistoriaa ja kytköstä postmoderniin filosofiaan.

Gradun hylkääminen on Suomen yliopistoissa äärimmäisen harvinaista. Opiskelijat saavat gradun kirjoittamiseen ohjausta, ja heillä on tyypillisesti 5–10 vuoden kokemus tieteenalansa tutkimusmenetelmistä.

Lopulta yliopisto joutui ulkopuolisiakin asiantuntija-arvioita kuultuaan taipumaan ja hyväksyi gradun alimmalla mahdollisella arvosanalla.

Intersektionaalinen tutkimus on aiemminkin herättänyt huomiota Suomen yliopistoissa. Sukupuolentutkimuksen laitoksilla on muun muassa käytetty pedofiliaan yllyttävää materiaalia peruskurssikirjana ja yritetty kohentaa tulehtunutta työskentelyilmapiiriä noitasuolarituaalilla.

Lähde: Agricola – Suomen humanistiverkko

Kuva: TY päärakennus 2021.jpg. Wikimedia Commons.