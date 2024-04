Yliopistoprofessorit myöntävät väestönvaihdon todeksi HS:ssa – tarjoavat ratkaisuksi lisää maahanmuuttoa

Vielä viime vuonna äärioikeiston salaliittoteoriana tunnettu väestönvaihto on yhä tunnetumpi ja tunnustetumpi tapahtumaketju myös ns. paremmissa piireissä. Viimeisimpänä asian ovat HS:n mielipidepalstalla tunnustaneet kaksi yliopistoprofessoria ja yksi tutkija. Ratkaisuna heillä asiaan on tietenkin vain hyväksyä tämä ja avata rajat.

Turun yliopiston sosiologian ja väestötieteen professori, Helsingin yliopiston datatieteen professori sekä turun yliopiston dosentti ja yliopistotutkijan kirjoittamassa vieraskynä-tekstissä hyväksytään se, että väestö vaihtuu:

”Väestönkehityksen kuvaaminen on tärkeää. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista korostaa keinotekoista erottelua meihin ja muihin. Mielikuva alkuperäisistä, aidoista suomalaisista on ideologisesti vaarallinen ja todellisuudelle vieras. Väestön määrä ja rakenne ovat jatkuvassa muutoksessa, ja maahan- ja maastamuutto ovat muovanneet myös Suomen nykyistä väestöä. Ensiarvoisen tärkeää Suomen tulevaisuuden kannalta on se, että tänne muuttavat ihmiset voivat integroitua osaksi yhteiskuntaa, jolloin he esimerkiksi kouluttautuvat, työllistyvät ja perheellistyvät osana muuta väestöä”, he kirjoittavat.

Ratkaisuksi tietenkin tarjotaan avoimia rajoja: ”Avoimuus on meille ainoa vaihtoehto. Jos laskelma auttaa havahtumaan tähän todellisuuteen, viestiä voi lopulta pitää onnistuneena”, viitaten viestillä Helsingin Sanomissa muutama viikko sitten julkaistuun tekstiin suomalaisten määrän vähenemisestä.

Lähde: HS