19-vuotias ”ruotsalainen” tuomittiin kuolemaan joukkomurhasta Irakissa

Ainakin yksi Ruotsin kansalainen tuomittiin keskiviikkona Irakissa kuolemaan ”ruotsalaisen” jengiläisen Mustafa Aljiburin murhasta tämän vuoden tammikuussa. Asiasta kertovat irakilaiset tiedotusvälineet. Myös muiden ”ruotsalaisten” kerrotaan saaneen tuomion.

Mustafa ”Benzema” Aljiburi ammuttiin kuoliaaksi Bagdadin kadunristeyksessä 8. tammikuuta tänä vuonna. Murha herätti laajaa huomiota, koska useat silminnäkijät olivat tallentaneet sen filmille.

Tuomittu kuolemaan

34-vuotiaan jengiläisen murhasta on nyt annettu tuomio. Tuomion langetti keskiviikkona Al Kharkin tuomioistuin Irakin pääkaupungissa Bagdadissa.

Yksi murhasta tuomituista on 19-vuotias mies, jolla on useita rikostuomioita. Aljiburin tavoin 19-vuotiaalla on kaksoiskansalaisuus. Hän on Ruotsin lisäksi Albanian kansalainen.

19-vuotias on tunnistettu henkilöksi, joka näkyy useissa videopätkissä, joissa hän ryntää auton luokse, jossa Aljiburi matkustaa, ja ampuu useita laukauksia sivuikkunan läpi.

19-vuotias murhaaja on nyt tuomittu kuolemaan hirttämällä.

”Al Karkhin tuomioistuin antoi kuolemantuomion Ruotsin kansalaiselle, joka tappoi toisen Ruotsin kansalaisen nimeltä Mustafa Benzema Bagdadissa”, kertoi oikeuden edustaja irakilaiselle uutiskanava Al-Rasheed-medialle.

Entinen kurdien Foxtrotin alainen järjestö

Mustafa Aljiburi syntyi Bagdadissa, kasvoi Ruotsissa ja palasi kotimaahansa muutama vuosi sitten kärsittyään pitkän vankeusrangaistuksen ruotsalaisessa vankilassa.

Hän oli aikoinaan yksi niin sanotun Foxtrot-verkoston johtohahmoista, jota johti niin sanottu ”kurdikettu” Rawa Majid.

Muutama vuosi sitten rikollisverkostossa syntyi kuitenkin erimielisyyksiä, joista tunnetuin oli Majidin ja ”jordgubben” Ismail Abdon välinen konflikti.

Kuitenkin myös Mustafa Aljiburi jätti Kurdish Foxin ja aloitti oman rikollisjengin toiminnan – ”La liga”. Ja siitä lähtien kurdien eri ryhmittymät ovat käyneet yhä raaempaa sotaa huumekaupan ja Tukholman alamaailman hallinnasta.

Tätä sotaa käydään nyt Tukholman kaduilla ja lähiöissä, mutta myös ulkomailla. Esimerkiksi Irakissa ollaan yhä ärtyneempiä siitä, että Ruotsi vie väkivaltaongelmansa heidän maahansa.

Yritetään ”saada selvyyttä”

Tiedotusvälineiden mukaan toinen Ruotsin kansalainen tuomittiin eilen kuolemaan osallisuudesta murhaan, ja kolmas henkilö tuomittiin vankilaan. Ulkoministeriö ei kuitenkaan voi vahvistaa näitä tietoja.

Ministeriön lehdistöpalvelu kirjoitti Samnyttille lähettämässään sähköpostissa seuraavaa:

”Ministeriö on saanut tiedon, että kaksi ruotsalaista on tuomittu ensimmäisenä oikeusasteena kuolemaan Irakissa.

Ministeriö ja Ruotsin Bagdadin suurlähetystö tekevät intensiivisesti töitä yrittäessään selvittää tietoa.

”Jos tieto pitää paikkansa, se on tietysti erittäin vakava. Siinä tapauksessa toimimme kiireellisesti varmistaaksemme, että tuomioita ei panna täytäntöön. Ruotsin ja EU:n kanta kuolemanrangaistukseen on hyvin selkeä. Tuomitsemme kuolemanrangaistuksen käytön. Vastustamme sitä aina, kaikkialla ja kaikissa olosuhteissa. Vasta kun tosiasiat on virallisesti vahvistettu, voimme arvioida täysin, mihin toimiin on ryhdyttävä. Tässä vaiheessa emme halua mennä yksityiskohtiin, jotta emme vaikeuttaisi työtämme, mutta myös luottamuksellisuuden vuoksi.”

Lähde: Samnytt