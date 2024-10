4-vuotiasta tyttöä raa’asti puukottanut syyrialainen siirtolainen ei joudu vankilaan

Syyrialainen maahantunkeutuja puukotti 4-vuotiasta tyttöä Baijerin Allgäun alueella Saksassa ja yritti murhata tämän, mutta mies ei joudu istumaan päivääkään vankilassa. Sen sijaan hänet on tuomittu elinkautiseen vankeuteen psykiatrisessa sairaalassa. Tuomari ilmaisi myös suuttumuksensa siitä, että Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue käyttää tapausta argumenttina maahanmuuton rajoittamisen puolesta.

Mohamed S. sai elinkautisen tuomion Ravensburgin aluetuomioistuimessa ja määrättiin passitettavaksi psykiatriseen sairaalaan. Syyttäjä oli vaatinut tuomiota murhan yrityksestä, ja valamiehistö tuomitsi hänet myös tästä syytteestä.

Hyökkäys, jossa maahanmuuttaja puukotti pientä tyttöä supermarketissa Angen im Allgäussa tämän vuoden huhtikuussa, oli vähällä tappaa tytön. Hän iski sattumanvaraisesti 20 senttimetriä pitkällä keittiöveitsellä tyttöön ”neljällä voimakkaalla pistolla”. Maahanmuuttaja puhkaisi syvältä pikkutytön suolet ja vatsan repien ne palasiksi. Sitten hän juoksi pois paikalta.

Mohamed S. pidätettiin pian tämän jälkeen, kun äiti riensi tyttärensä kanssa autolla sairaalaan. Tytön hengen pelastamiseksi tarvittiin hätäleikkaus.

Syyttäjä kuitenkin suositteli syyrialaiselle miehelle psykiatrista hoitoa. Tuomio on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

