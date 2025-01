51-vuotias libanonilainen turvapaikanhakija edelleen vapaana – ahdistellut ja väijynyt lapsia jo kaksi vuotta

Libanonista kotoisin olevaksi uskottu turvapaikanhakija on terrorisoinut saksalaista Zetelin kaupunkia Ala-Saksin osavaltiossa. Mies on ahdistellut ja väijynyt lapsia jo kahden vuoden ajan, muun muassa ottanut kontaktia lapsiin kouluissa, päiväkodeissa ja bussipysäkeillä.

Vaikka miestä vastaan on käynnistetty 100 tutkintaa, viranomaiset eivät ole pystyneet pysäyttämään häntä, mikä on saanut yhteisön kääntymään lehdistön puoleen.

Viranomaiset ja asukkaat uskovat, että mies on mielisairas, mutta käräjätuomarin takia toimiin ei ole ryhdytty.

NDR:lle puhuneen kunnanjohtaja Olaf Oetkenin mukaan 51-vuotiaan maahanmuuttajan tiedetään väijyvän lapsia koulun ulkopuolella ja päiväkodin lähellä. Pormestarin mukaan mies on toisinaan käynyt väkivaltaiseksi, ja viime aikoina hänen käytöksensä on muuttunut yhä uhkaavammaksi ja aggressiivisemmaksi.

Kaupunginvaltuutettu Bernd Hoinke uskoo, että mies on psyykkisesti sairas, mutta virallista diagnoosia ei ole vielä tehty, vaikka mies on saanut tilapäistä psykiatrista hoitoa.

Maahanmuuttaja on rikostutkinnassa paitsi lasten ahdistelemisesta ja uhkailusta myös varkaudesta, luvattomasta tunkeutumisesta ja julkisista järjestyshäiriöistä. Poliisi aikoo lukita miehen pysyvästi psykiatriseen sairaalaan, mutta odottaa vielä oikeuden päätöstä. Toistaiseksi käräjätuomari on kieltäytynyt antamasta määräystä.

”Haluamme lausunnollamme kiinnittää asianomaisten viranomaisten huomion siihen, että mielestämme on olemassa potentiaalinen vaara”, luki yhteisön lausunnossa.

Asiasta on tullut niin kiireellinen, että paikallinen poliittinen luokka on kutsumassa koolle Friisinmaan piirin kuntatason konferenssin.

Kysymys mielenterveysongelmista kärsivien maahanmuuttajien saapumisesta Saksaan on historiallinen yleisen turvallisuuden ongelma, mutta monet skeptikot kyseenalaistavat sen, kuinka mielenterveysongelmaisia nämä maahanmuuttajat ovat, vai toimivatko he vain puhtaasta aggressiosta käsin. Esimerkiksi joulumarkkinoiden saudiarabialaista hyökkääjää on pidetty ”mielisairaana”, vaikka hän on vuosien ajan kertonut aikomuksistaan ja suunnitelmistaan terrori-iskusta saksalaisia vastaan, ja kaikki on ollut julkisesti saatavilla X-viestipalvelussa, kuten Remix News kertoi.

Nyt Aschaffenburgin raa’an veitsihyökkäyksen jälkeen, jossa afganistanilainen maahanmuuttaja tappoi 2-vuotiaan lapsen sekä 41-vuotiaan miehen, on herännyt uudelleen huoli tarkastamattomien maahanmuuttajien ”mielenterveydestä”. Afgaanimies tunnettiin pitkästä väkivaltarikosrekisteristään, ja hänen ”oletettiin jo poistuneen maasta”.

Germany is bringing in hundreds of thousands of "psychologically ill" migrants.

"87% of refugees have had experiences that can trigger trauma. And in 30% of cases, this actually leads to mental illness."

It's costing lives.

Nearly every time a child is murdered or a… pic.twitter.com/iOF0SIkMj9

