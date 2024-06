Toinen afganistanilainen maahanmuuttajamies hyökkäsi puukolla Saksan poliisin kimppuun vain muutamia päiviä sen jälkeen, kun 29-vuotias poliisi menetti henkensä Mannheimissa.

22-vuotias afgaanimies on pidätetty hyökättyään poliisin kimppuun isolla keittiöveitsellä Rügenin saarella Koillis-Saksassa. Hyökkäys tapahtui vain muutama päivä sen jälkeen, kun 29-vuotias saksalainen poliisi Rouven L. menetti henkensä radikaali-islamistisen afganistanilaisen maahanmuuttajan puukotettua häntä useita kertoja kaulaan. Tapaus herätti jälleen kerran keskustelua joukkomaahanmuutosta Saksassa.

Keskiviikkoiltana bussinkuljettaja kertoi Stralsundin poliisin raportin mukaan paikalle saapuneille poliiseille, että afgaanimies potki hänen linja-autoaan ja katkoi vaalijulisteita keittiöveitsellä. Yhdessä vaalijulisteissa luki ”Citizens for Conservative Values” (Kansalaiset konservatiivisten arvojen puolesta).

Afgaani vastasi aluksi poliisin käskyihin laittaa veitsi pois, mutta hyökkäsi sitten poliisien kimppuun 11,5-senttisellä terällä varustetulla veitsellä. Poliisit onnistuivat laittamaan hänet käsirautoihin kamppailun jälkeen ja välttyivät viilloilta tai vakavilta vammoilta. Epäilty afgaani kuitenkin loukkaantui hyökkäyksessä, ja hänet piti viedä sairaalaan.

Afganistanilaista syytetään pidätyksen vastustamisesta, virkamiehen pahoinpitelystä ja omaisuuden tuhoamisesta.

Saksalainen uutistoimisto Junge Freiheit puhui tapauksesta Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen kansanedustajan Leif-Erik Holmin kanssa. Holm sanoi: ”Kerta toisensa jälkeen juuri pakolaisiksi väitetyt maahanmuuttajat terrorisoivat paikallisia kansalaisia ja vaarantavat meidän kaikkien turvallisuuden.” Hän lisäsi, että jokainen, joka toimii näin, on ”menettänyt lopullisesti oikeutensa jäädä Saksaan”.

Euroopan parlamentin vaalit ovat täydessä vauhdissa, ja poliittiset aktivistit ovat ottaneet vaalijulisteet hyökkäyksen kohteeksi Saksassa ja muissa maissa. Keskiviikkona 62-vuotiasta Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen poliitikkoa Heinrich Kochia puukotettiin useita kertoja, kun hän kohtasi AfD:n julisteita repivän äärivasemmistolaisen poliittisen aktivistin, ja Koch kuvasi välikohtauksen itse.

Monet kriitikot ovat sanoneet, että jos olisi kuvattu oikeisto-aktivisti puukottamassa vasemmistopoliitikkoa, se olisi ollut vahvasti esillä saksalaisissa tiedotusvälineissä ja herättänyt yhteiskunnallisen keskustelun ”äärioikeistolaisuudesta”, joka on uhka demokratialle.

Veitsirikollisuus on kasvanut Saksassa räjähdysmäisesti, ja väkivaltarikollisuus saavutti viime vuonna ennätystason massamaahanmuuton vuoksi. Hallituksen omat tilastot osoittavat, että kuusi kymmenestä väkivaltarikoksesta on ulkomaalaisten tekemiä, vaikka heidän osuutensa väestöstä on vain noin 14 prosenttia.

Lähde: Remix News