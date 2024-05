Ammattiliiton varapuheenjohtaja jäi kiinni – haki seksiä 14-vuotiaan pojan kanssa

Ruotsissa ammattiliiton johtava työntekijä Martin Johanssonin työ Unionenissa on keskeytetty. Syynä on se, että hänen havaittiin etsivän lapsia internetistä seksuaalisiin tarkoituksiin.

Maanantaina iltapäivällä Dumpen-sivustolla julkaistiin yhteenotto ammattiliittopampun kanssa. 58-vuotias mies tapasi Tukholman Mariatorgetilla 14-vuotiaaksi luulemansa pojan, jonka kanssa hän oli jutellut internetissä.

Mutta sen sijaan, että 58-vuotias olisi tavannut 14-vuotiaan pojan, hän kohtaa Patrik Sjöbergin ja Sara Nilssonin, jotka pyörittävät Dumpen.se-sivustoa. Kohdatuksi tullut mies myöntää, että lasten raiskaaminen on väärin.

”Lasten pitäisi olla lapsia!” mies selittelee.

58-vuotias mies ei ole kuka tahansa. Hänen nimensä on Martin Johansson, ja hän on Ruotsin suurimman Unionen -ammattiliiton toinen varapuheenjohtaja. Johanssonilla on useita tärkeitä ammattiyhdistyksiin liittyviä johtokuntatehtäviä, ja aiemmin hän toimi Unionenin työttömyysvakuutusrahaston puheenjohtajana.

Pian Dumpen-paljastuksen jälkeen Unionen julkaisi lehdistötiedotteen, jossa se nimesi Johanssonin ja huomautti, että hänen tehtävänsä on ”keskeytetty” paljastuksen vuoksi.

”Martin Johansson on keskustellut ja tavannut henkilön, joka väitti olevansa alaikäinen. Järjestö Dumpen oli chat-tilin takana ja on kohdannut Johanssonin kyseisen tiedon perusteella”, Unionen kirjoittaa tiedotteessa.

”Suhtaudumme tähän äärimmäisen vakavasti. Olemme tehneet rikosilmoituksen poliisille sen jälkeen, kun Martin Johansson ilmoitti asiasta meille. Keskeytämme hänen tehtävänsä välittömästi”, Unionenin pääsihteeri Anders Åhlin kommentoi.

Unionenin kerrotaan myös ilmoittaneen toisesta varapuheenjohtajastaan poliisille paljastukseen liittyen.

Lähde: Samnytt