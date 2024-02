Australian poliisi: Ei ole todisteita ”kaasuttakaa juutalaiset” -laulusta palestiinalaismielenosoituksessa

Australian poliisi totesi perjantaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että sen tutkimuksissa, jotka koskivat viime vuonna Sydneyn oopperatalon ulkopuolella järjestettyä palestiinalaismyönteistä mielenosoitusta, ei löytynyt todisteita siitä, että mielenosoittajat olisivat huutaneet ”kaasuttakaa juutalaiset”.

Tutkinnassa todettiin kuitenkin, että muita antisemitistisiä iskulauseita käytettiin. Mielenosoitus järjestettiin 7. lokakuuta Israeliin kohdistuneen Hamasin hyökkäyksen jälkeen.

Mielenosoitukseen osallistui 1 000 palestiinalaismielistä kannattajaa, jotka marssivat oopperatalolle, joka on ikoninen Australian maamerkki. Oopperatalo oli tuolloin samoissa väreissä kuin Israelin lippu Hamasin hyökkäyksen jälkeen. Australian juutalaisyhdistyksen (AJA) jakamassa kuvamateriaalissa näytti siltä, että pieni ryhmä oopperatalon ulkopuolella sytyttää soihtuja ja huutaa ”kaasuttakaa juutalaiset”.

Pääministeri Anthony Albanese kommentoi tuolloin, että jaetut kuvat olivat kauhistuttavia: ”Olemme suvaitsevainen, monikulttuurinen kansakunta. Ymmärrän, että ihmisillä on syvällisiä näkemyksiä Lähi-idän konfliktiin liittyvistä asioista, mutta täällä Australiassa meidän on käsiteltävä poliittista keskustelua kunnioittavasti.” AJA on sittemmin julkaissut todisteita ” kaasuttakaa juutalaiset” -huudahduksesta paitsi oopperatalolla myös kaupungintalolla.

Mielenosoituksen jälkeen Minnsin hallitus esitti 21. marraskuuta 2023 Crimes Amendment (Prosecution of Certain Offences) Bill 2023 -lakiesityksen. Lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa syytteeseenpanoprosessia, joka koskee rikosta, joka koskee julkista uhkailua tai yllyttämistä väkivaltaa henkilöä tai ryhmää vastaan esimerkiksi rodun tai uskonnon perusteella.

Tutkintaa varten poliisi palkkasi riippumattoman biometrisen tieteen asiantuntijan analysoimaan ääni- ja kuvatallenteita. Mielenosoituksen video- ja äänitallenteita analysoitaessa ei löytynyt todisteita, jotka olisivat tukeneet väitettä, jonka mukaan mielenosoittajat olisivat huutaneet ”kaasuttakaa juutalaiset”. Tutkinnassa kuitenkin todettiin, että ääni- ja videotallenteisiin tallentunut huolestuttava lause oli ”Missä juutalaiset ovat?”. Lisäksi todistusaineisto paljasti muiden loukkaavien iskulauseiden, kuten ”F*ck the Jews” -lausumista.

”Tämä on koostevideo, jossa on useita ääni- ja kuvatiedostoja… ne ovat yksinkertaisesti leikkauksia vanhemmasta tiedostosta. Tutkittaessa alkuperäistiedostossa ja videokoosteessa on sama audiovisuaalinen materiaali, ja sen perusteella asiantuntija on päätellyt, että kyse oli sanoista, joita käytettiin”, poliisi totesi.

Australian kansallinen islamilaisneuvosto (ANIC) kommentoi olevansa tyytyväinen tällaisiin NSW:n poliisin havaintoihin, mutta kehotti poliisia myös tunnistamaan videon ja ”herjaavien tekstitysten” tekijät. ANIC ilmaisi, että videon alkuperäinen lähettäminen ja sanojen virheellinen määrittely ovat vahingoittaneet ja ahdistaneet merkittävästi Australian arabi- ja muslimiyhteisöjä.

Lähde: Jurist