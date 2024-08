Britannia: Äiti ja kolme lasta kuolivat kotinsa tuhopoltossa – bradfordilaismies pidätettiin murhasta

West Yorkshiren poliisi on vahvistanut Bradfordin tulipalossa neljän ihmisen saaneen surmansa.

29-vuotias äiti Bryonie Gawith kuoli tapahtumapaikalla, ja kolme lasta, 9-vuotias Denisty, 5-vuotias Oscar ja 22 kuukauden ikäinen Aubree Birtle, kuolivat vammoihinsa sairaalassa.

Poliisi lisäsi, että murhasta epäiltynä pidätetty 39-vuotias ”bradfordilaismies” on kriittisessä tilassa sairaalassa.

Tulipalo syttyi varhain keskiviikkoaamuna Westbury Roadilla.

Poliisi uskoo, että tapaus liittyi perhe-elämään ja että se sytytettiin tahallaan.

Ylikomisario Lucy Leadbeater on vahvistanut, että murhatutkinta on käynnissä, ja hän on pyytänyt kaikkia ilmoittautumaan poliisille, joilla on ovikellokameramateriaalia alueelta.

Lehdistötilaisuudessa keskiviikkona ylitarkastaja Leadbeater sanoi: ”Vaikka tutkimukset ovat vasta alkuvaiheessa, uskomme, että tulipalo sytytettiin tahallaan ja että tapaus liittyi perhe-elämään.

”Henkirikos- ja suurrikostutkintaryhmämme rikostutkijat ovat käynnistäneet murhatutkimuksen palosta.

”39-vuotias mies on pidätetty murhasta epäiltynä, ja hän on tällä hetkellä kriittisessä tilassa sairaalassa.”

Rikoskomisario Stacey Atkinson West Yorkshiren poliisin murharyhmästä sanoi: ”Tämä on täysin järkyttävä tapaus, jossa kolme lasta ja nainen ovat menettäneet henkensä.

Lähde: Skynews, Daily Express, LBC