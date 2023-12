Britannian lomapuistot suljetaan välittömästi – paikalliset pelkäävät, että paikkoja käytetään turvapaikanhakijoiden majoittamiseen

Britanniassa sijaitsevia lomakeskuksia ilmoitettiin torstaina suljettavaksi välittömästi, mikä herätti huolta siitä, että niitä käytetään suurten turvapaikanhakijamäärien majoittamiseen.

Lomapuistoyritys Pontins paljasti, että kaksi sen lomakeskusta, Prestatyn Pohjois-Walesissa ja Camber Sands Kaakkois-Englannin East Sussexin kreivikunnassa, sulkevat ovensa. Pontins pyysi anteeksi kaikilta asiakkailta, joiden varaukset peruuntuvat ja joiden rahat palautetaan.

Muutoksen odotetaan johtavan satojen työpaikkojen menetykseen.

Vastaavanlaisia yllättäviä lomaleirien ja hotellien sulkemisia eri puolilla Britanniaa on tapahtunut viime vuosina juuri ennen kuin sopimukset julkistettiin Sercon kanssa, joka on sisäministeriön alihankkija ja joka vastaa majoituksen hankkimisesta Britanniaan saapuville turvapaikanhakijoille.

Uutinen herätti sosiaalisessa mediassa perusteettomia väitteitä siitä, että paikkoja käytettäisiin maahanmuuttajien majoittamiseen, ja paikallispoliitikoihin otettiin yhteyttä näiden huolenaiheiden käsittelemiseksi.

James Davies, konservatiivien kansanedustaja Vale of Clwydistä, jossa Prestatynin puisto sijaitsee, paljasti torstaina, että hän oli ”pyytänyt ja saanut vahvistuksen sisäministeriöltä, että aluetta ei aiota käyttää turvapaikanhakijoiden majoittamiseen”. Hän sanoi, että hänen ajatuksensa ovat ”kaikkien niiden työntekijöiden kanssa, joihin sulkeminen vaikuttaa”.

Monet eivät kuitenkaan ole asiasta kovin vakuuttuneita.

Sisäministeriö on aiemmin yrittänyt saada haltuunsa Pontinsin alueita. Tämän vuoden helmikuussa se hyllytti suunnitelmat yhden yhtiön Ainsdalessa Luoteis-Englannissa sijaitsevan lomapuiston uudelleenkäyttöön ottamisesta, kun paikalliset esittivät vastalauseita alueen saavutettavuudesta ja sen vaikutuksesta alueen matkailuun.

Guardian-sanomalehti kertoi tuolloin, että ”maahanmuuttoministeri Robert Jenrick etsii suuria alueita… kuten entisiä yliopistojen majoituspaikkoja, Pontinsin kaltaisia lomapuistoja ja armeijan ylijäämäalueita” maahanmuuttajien majoittamista varten. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun hallitus oli luvannut vähentää veronmaksajien taakkaa, joka on lähes 7 miljoonaa puntaa päivässä, kun uusia tulijoita majoitetaan hotelleihin eri puolilla maata.

