Cambridgen professori: Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus tuhoavat brittiläiset yliopistot

Cambridgen professori on varoittanut, että moninaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden herättämä eetos uhkaa ”tuhota yliopistot ja muuttaa ne ”tyhjiksi kuoriksi” ilman, että tiedon tavoittelu on päätavoite”.

Cambridgen Trinity Collegen ja Britannian akatemian jäsen, professori John Marenbon antoi vakavan varoituksen korkeakoulutuksen tilasta Britanniassa, kun äärivasemmistolainen kansainvälinen woke-liike hyökkää yhä enemmän sananvapautta ja akateemista vapautta vastaan.

Kirjoittaessaan Politeia-ajatushautomolle keskiajan filosofian professori sanoi, että herännyt hyökkäys ”akateemisia vapauksia, syrjimättömyyttä, huippuosaamisen tavoittelua ja kulttuuriperinteeseen sisältyvää totuuden tavoittelua vastaan… on raju, ja se uhkaa nyt tuhota yliopistot ja muuttaa ne tyhjiksi kuoriksi, korkea-asteen oppilaitoksiksi, joiden päämääränä ei ole tieto”.

Cambridgen professori sanoi, että woke-ideologia on ”virallistettu” yliopistoissa ja muualla monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden (DEI) nimellä, joka on sananvapauden käsitteen vastainen ideologia, jota ”kokonainen joukko byrokraatteja” valvoo kampuksilla eri puolilla maata.

”Se on merkinnyt sitä, että ne puhujat on vaiennettu, jotka vaativat, että vain ne, joilla on naispuoliset elimet, ovat naisia, tai luennoitsijat on pakotettu pois työpaikoiltaan, koska heillä on epäsuosittuja näkemyksiä, tai akateemikot yleisemmin pakotettu itsesensuuriin”, Marenbon kirjoitti.

”Akateemisen vapauden käsite kehitettiin suojelemaan tutkijoita poliitikkojen, yliopistojen hallintoviranomaisten ja rahoittajien, yleisön ja lehdistön puuttumiselta. Sillä ei kuitenkaan suojella tutkijoita muilta tutkijoilta, usein oman laitoksen kollegoilta, eikä suojella heidän erikoisalaansa. Liian usein nämä kollegat, akateemikot itse, ovat olleet kaikkein tarmokkaimpia pakottaessaan ajattelutavan yhdenmukaisuutta”, hän lisäsi.

Professori sanoi myös, että woke-ideologian leviäminen on myös kääntänyt itse oppimisen rakenteen päinvastaiseksi, sillä se on heikentänyt opettajien auktoriteettia, joka heillä on oltava oppilaidensa suhteen.

”Yliopistot ovat hierarkioita, joissa opiskelijat ja heidän opettajansa ovat eri asemissa; opiskelijoiden tulisi kunnioittaa opettajiaan ja tutkimustyötä tekeviä ja tunnustaa heidän auktoriteettinsa, opettajien tulisi tehdä pedagoginen velvollisuutensa ja tutkijoiden vieläkin ankarampi velvollisuutensa etsiä tietoa”, hän kirjoitti.

Professori Marenbon väitti, että toimiakseen kunnolla yliopistojen on toimittava epätasa-arvoisesti, jolloin akateemista kurinalaisuutta pidetään tärkeämpänä kuin haluja korjata yhteiskuntaryhmien välisiä eroja.

Hän väittää, että yliopistojen on oltava ”vastakkaisesti osallistavia”, ja sanoo, että ”epäitsekäs” tiedon tavoittelu estyy, kun kouluja pakotetaan painottamaan monimuotoisuusstandardeja ja valitsemaan vähemmän päteviä opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita. Professori väitti, että sukupuolen, rodun ja muiden ominaisuuksien perusteella tapahtuva hakijoiden valitseminen yliopistopaikoille vahingoittaa myös koko yhteiskuntaa.

”Inkluusio on pahe yliopistoissa, joiden on oltava eksklusiivisia. Niiden ei pitäisi sulkea pois ainoastaan kaikkia niitä, jotka eivät pysty hyötymään opetuksesta tai jotka eivät täytä kutsumustaan opettajina tai tutkijoina, vaan myös niitä, joilta puuttuu omistautumista”, Marenbon sanoi The Times of London -lehden mukaan.

Cambridgen professori, joka korosti pitkälti DEI:tä kannattavan vasemmistolaisen työväenpuolueen hallituksen päätöstä romuttaa vuoden 2023 korkeakoululaki (sananvapauslaki), varoitti, että yliopistot ovat vain kuin ”kanarialintu hiilikaivoksessa” laajemmassa hyökkäyksessä, joka kohdistuu sananvapauteen koko yhteiskunnassa.

Hän kirjoitti: ”Rajoitetaanko sananvapautta yhä enemmän vähemmistöryhmiä koskevalla tabujärjestelmällä. Kun luennoitsijat vaiennetaan, koska heidän näkemyksensä ovat epäsuosittuja, koko yhteiskunnasta tulee vähemmän vapaa; ja vielä vähemmän vapaa, kun akateemikot eivät voi enää tavoitella perinteistä päämääräänsä ja tiedon etsimistä.”

Lähde: Breitbart

