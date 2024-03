Ehdokashaastattelussa Taika Mourujärvi, SML

Kansalainen haastattelee europarlamenttivaaliehdokkaita:

Taika Mourujärvi: Sinimusta Liike

Olet perinteisen ydinperheen äiti Naantalista, Varsinais-Suomesta. Miten Euroopan Unioni ja sen päätöksenteko näkyy perheesi arjessa?

Ensimmäisenä tulee mieleen avointen rajojen politiikka, joka sai aikaan sellaisen väestöllisen muutoksen entisessä kotikaupungissani, että päätimme muuttaa toiseen kaupunkiin. Olen asunut melkein koko ikäni Turussa ja nähnyt koko muutoksen suomalaisesta katukuvasta nykyiseen ”monikulttuuriseen”. Bouananen kammottava terrori-isku Turun kauppatorilla oli viimeinen niitti. En voinut kuvitellakaan kasvattavani lapsia niin vaarallisessa ympäristössä, joten raskaana ollessani muutimme pois.

Onhan EU vaikuttanut monenlaiseen muuhunkin asiaan. Kaikki on nykyään hirveän kallista. Olen erityisen huolissani suomalaisesta alkutuotannosta. Suomalaisten maatilojen ahdinko on mielessäni aina, kun ostan liha- ja maitotuotteita joilla perheemme elää. EU vaikuttaa myös suuresti kuntapolitiikkaan, mutta pitää vielä tutkia millä tavoin se vaikuttaa tavallisen työssä käyvän perheen elämään. Eräs asia, joka vielä tulee mieleen on kouluun ja varhaiskasvatukseen pesiytynyt ja EU:n pakottama ns. yhdenvertaisuuspolitiikka ja sateenkaaripropaganda ynnä muu suomalaisvihamielinen propaganda.

Millainen on poliittinen taustasi ja miten vaikutat nykyisin puolueesi sisällä?

Olen ollut kansallismielinen kansalaisaktivisti vuodesta 2015 ja siitä lähtien kaikenlaisessa mukana. Moni muistaa minut edelleen tuolloisista rajat kiinni -mielenosoituksista. Olen kasvanut ja kypsynyt poliittisesti matkan varrella. Sinimusta Liike on ainoa puolue, jonka visio vastaa kaikkea sitä rakkautta, turvaa ja hyvää, mitä haluan omalle kansalleni ja tuleville suomalaisille sukupolville.

Puolueessa olen saanut vaikuttaa olemalla ehdokkaana vaaleissa, kirjoittamalla kannanottoja sekä puheen, ylipäänsä olemalla mukana aktivismissa monipuolisesti aina esitteiden jakamisesta lettujen paistoon.

Olit laatimassa puolueesi eurovaaliohjelmaa. Missä sen osissa näkyy kädenjälkesi?

Maatalouspolitiikassa, sillä suomalainen maatalous on minulle erittäin lähellä sydäntä. Suomalaisen maatalouden tukeminen ei merkitse pelkästään herkullista ja terveellistä päivittäistä ateriaa perheelle, se sisältää myös paljon nostalgiaa omasta lapsuudesta ja kansallisromantiikkaa. Tunnen henkilökohtaisesti ruoantuottajia ja sydämeni täyttää suru kun kuulen, miten suomalaisilla maatiloilla menee nykyään. Asia on tärkeä myös siksi, että täällä pohjoisessa ja eristäytyneessä maassa emme voi kriisin hetkellä välttämättä turvautua tuontiruokaan. Suomalainen, suomessa tuotettu ruoka on meille elinehto. En ole maatalouden ammattilainen, mutta jos saisin valtaa päättää asioista niin suomalaisen ruoantuottajan tilannetta lähtisin heti pelastamaan ja kuuntelisin tuottajia siinä asiassa.

Millainen Eurooppa on/olisi sinun Eurooppasi?

Itsenäisten, vahvojen valkoisten kansallisvaltioiden Eurooppa tietenkin. Sellaisten kansallisvaltioiden Eurooppa, jossa rakastetaan omaa väkeä ja pidetään omista huolta. Perinteitään kunnioittava Eurooppa. Kaupankäynnin lisäksi eurooppalaisten maiden on suotavaa tehdä yhteistyötä tavoitteidemme saavuttamiseksi, sillä itsenäisillä valkoisilla kansallisvaltioilla on paljon vihollisia.

Kaikkein akuutein uhka on väestönvaihto. Se uhkaa kaikkia Euroopan kansoja, se on pysäytettävä. Tarvitsemme vahvat rajat, vapaa liikkuvuus ei voi olla enää mahdollinen. Välitön sotilaallinen uhka on tietenkin Venäjä, Euroopan maiden on tehtävä yhteistyötä puolustautuakseen Venäjän vihamieliseltä vaikuttamiselta ja sotilaallista uhkaa vastaan. Myöskään USA tai mikään ulkopuolinen maa tai taho ei saa enää määritellä eurooppalaisten maiden politiikkaa.

Puolueesi haluaa Suomen eroavan Euroopan Unionista. Pidätkö siitä huolimatta tärkeänä pyrkiä EU:n päätöksentekoelimiin?

Kyllä sillä on vaikutusta, mikäli saamme puolueestamme jonkun Euroopan unionin parlamenttiin. Meidän tehtävänämme on lyödä kapuloita EU:n rattaisiin esimerkiksi vastustamalla äänekkäästi Suomelle haitallisia agendoja ja lakeja. Ennallistamisasetus esimerkiksi ei mennyt toistaiseksi läpi sen ansiosta, että Suomi vastusti sitä.

Mikä tai mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät asiat, mihin europarlamentissa tulisi pyrkiä vaikuttamaan?

Parlamentissa meillä olisi laajempi sananvapaus ja myös paljon laajempi yleisö. Saisimme sanottavamme laajempaan tietoisuuteen suomalaisille ja muillekin. Olisimme ajan tasalla siitä, mitä EU seuraavaksi aikoo toteuttaa ja tiedottaisimme siitä aktiivisesti suomalaisille. Tehtävänämme on jarruttaa unionin liittovaltiokehitystä Suomen osalta ja lisätä suomalaisten EU-tietoisuutta sekä EU-vastarintaa tulevaa Fixitiä varten.

Minkä eurooppalaisten puolueiden mepeistä Sinimustan Liikkeen parlamenttiryhmä voisi koostua ja onko sellaista ryhmää tällä hetkellä olemassa?

Tekisimme yhteistyötä muiden kansallismielisten meppien kanssa, kuten esimerkiksi Unkarin ja Puolan, mutta koska unionin olemassa olevissa identitäärisissä puolueryhmissä on puolueestamme poikkeavia aatteita, kuten venäjämielisyyttä, työskentelisimme kaiketi itsenäisinä meppeinä puolueryhmien ulkopuolella.

Miksi juuri sinua tulisi äänestää?

Olen sydämestäni lojaali vain ja ainoastaan suomalaisille. Se on tärkein ominaisuus. Puhun ja ymmärrän englantia, se on meppinä ollessa lähes välttämättömyys. En olisi pestissäni yksin, vaan koko puolue asiantuntijoineen on parlamentissa olevan jäsenen taustalla.

Miten äänestäjä löytää kannanottojasi tai muuta tietoa sinusta?

Minua voi seurata tällä hetkellä Twitterissä, eli X:ssä sekä TikTokissa

Kannanottoja ja kirjoituksia löytyy nimelläni puolueen sivuilta sinimustaliike.fi ja verkkolehti Kansalainen.fi -sivulta.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Suomalaiset eivät ole olleet kovin innokkaita äänestämään eurovaaleissa. Haastatellessani heitä vaaliteltalla syyksi paljastuu usein se, että EU vaikuttaa hyvin kaukaiselta asialta, johon ei voi itse vaikuttaa. Tähän vastaan, että EU vaikuttaa elämäämme enemmän kuin uskommekaan, kuntapolitiikastakin valtava osa on unionin määräämää. Jos politiikkaan haluaa vaikuttaa ja varsinkin jos on tyytymätön unionin politiikkaan, kannattaa ehdottomasti äänestää. Äänestäkää rohkeasti juuri sellaista ehdokasta, joka ajaa suomalaisten etua ja asiaa. Sinimustista heitä löytyy. Pienen puolueen meppi voi olla iso piikki EU-federalistien lihassa.