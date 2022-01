Elokapina-liikkeen toimintaan liittyviä syytteitä rahankeräysrikoksesta, petoksesta ja julkisesta kehottamisesta rikokseen

(päivitetty 20.1.2022 klo 19.50)

Syyttäjä on nostanut useita syytteitä Elonvaalijat ry:tä ja Elokapina-liikettä koskevissa asioissa. Neljää henkilöä syytetään rahankeräysrikoksista ja yksi on syytteessä julkisesta kehotuksesta rikokseen. Lisäksi kaksi henkilöä ovat syytteessä petoksesta joka koskee Suomen kulttuurirahaston kannatusyhdistys ry:n varoista maksettua apurahaa.

Rahaa on kerätty laittomaan toimintaan

Syyttäjä on nostanut syytteen Elonvaalijat ry:n toiminnassa tapahtuneesta rahankeräysrikoksesta. Syyte koskee Helsingin poliisilaitokselle ilmoitettuja pienkeräyksiä 21.4.2021 ja 9.9.2021. Niiden keräystuotto on todennäköisin syin tarkoituksella kerätty selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi.

Lisäksi rahankeräysrikoksesta on tehty yksi ei näyttöä -perusteinen syyttämättäjättämispäätös.

Vastaajat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Rahankeräysrikoksessa on neljä vastaajaa.

Suomen kulttuurirahaston kannatusyhdistys maksanut apurahaa, seurauksena petossyyte

Syyttäjä on lisäksi nostanut syytteen Elokapina-liikkeen toiminnan yhteydessä tapahtuneesta petoksesta. Syyte koskee Suomen kulttuurirahaston kannatusyhdistys ry:n varoista maksettua apurahaa Elokapina-liikkeen toimijalle.

Vastaajat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Petosrikoksessa on kaksi vastaajaa.

Verkkosivujensa mukaan Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys ry:n tarkoituksena on tukea henkisesti ja taloudellisesti Suomen Kulttuurirahaston säätiötä sekä edistää suomalaista kulttuurityötä. Sen johtokunnan puheenjohtajana toimii Santa Park Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Länkinen, varapuheenjohtajana Valion myynti- ja palvelujohtaja Elli Siltala. Johtokunnan jäseniä ovat lisäksi Mikkelin AMK:n yliopettaja Lauri Hokkanen ja Tampereen kaupungin sivistyspalveluiden johtaja Lauri Savisaari.

Suomen Kulttuurirahaston tehtävä on sääntöjensä mukaan suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Keskeinen päämäärä on edistää tieteen ja taiteen harjoittamista Suomessa.

”Kannatusyhdistys on myöntänyt vuonna 2020 apurahan Nuorisoalan kattojärjestö Allianssille nuorten Ilmastonmuutosvoima-hankkeen toteuttamiseen. Tästä hankkeesta on edelleen myönnetty pieniä apurahoja nuorille konkreettisten ilmastotekojen tekemiseen”, kertoo kannatusyhdistyksen toiminnanjohtaja Juhana Lassila. -Kulttuurirahasto ei ole missään vaiheessa käynyt keskusteluja Ilmastonmuutosvoima-hankkeesta apurahaa hakeneiden tai sitä saaneiden nuorten kanssa, vaan se on ainoastaan rahoittanut Ilmastonmuutosvoima-hanketta kokonaisuutena.

Lassila ei halunnut kertoa minkälaisesta avustussummasta on kyse.

Julkinen kehottaminen rikokseen

Asiakokonaisuudessa on tehty myös useita syyttämättäjättämispäätöksiä julkisesta kehottamisesta rikokseen sekä nostettu samasta asiasta yksi syyte. Vastaaja on kiistänyt syyllisyytensä.

Haastehakemukset on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen 20.1.2022 (käräjäoikeuden asianumerot R 22/477 ja R 22/479 sekä syyttäjäalueen asianumerot R 22/252 ja R 22/253). Haastehakemukset ja esitutkinta-aineisto tulevat julkisiksi vasta, kun asiat ovat olleet esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei tuomioistuin toisin määrää. Pääkäsittelyn aloittamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Syyttämättäjättämispäätökset (ratkaisunumerot 22/398, 22/399, 22/402, 22/403 ja 22/406) voi tilata Etelä-Suomen syyttäjäalueelta, etela-suomi.syyttaja@oikeus.fi, puh. 029 562 2100.

Syyttäjänä asiassa toimii aluesyyttäjä Petteri Perälä Etelä-Suomen syyttäjäalueelta, petteri.perala@oikeus.fi, puh. 029 562 2101.