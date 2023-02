Elon Musk: ”Media on nyt rasistinen valkoisia ja aasialaisia kohtaan”

Twitterin ja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk kirjoitti twiitissään, että ”media on rasistinen”. Seuraavassa twiitissään hän kirjoitti, että ”media on rasistinen erityisesti valkoisia ja aasialaisia kohtaan”.

Musk vastasi alun perin uutiseen, jonka mukaan valtakunnallisesti syndikoitu ”Dilbert”-sarjakuva oli lakkautettu sadoissa sanomalehdissä ja tiedotusvälineissä eri puolilla maata. Sarjakuvan luoja Scott Adams sanoi suositun ”Real Coffee with Scott Adams” -podcastinsa jaksossa, että hän neuvoi valkoisia ihmisiä pysymään erossa mustista ja että hän itse ei halua olla missään tekemisissä mustien kanssa. Adams otti kantaa uuden mielipidetutkimuksen tuloksiin, joiden mukaan vain 52 prosenttia mustista on samaa mieltä lauseesta ”On OK olla valkoinen” (“It’s OK to be white.”)

Adams was horrified that a poll of black people showed only half believe ”it’s OK to be white.”

He called this hate and recommended white people live far away from blacks.

MSM verdict: Adams is a racist, but not the 20 million black people who think it’s not OK to be white. https://t.co/LC8zIGvoqx

