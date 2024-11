Elon Muskin ”tytär” uhkaa paeta Yhdysvalloista Trumpin voiton jälkeen

Elon Muskin poika – joka ”vaihtoi sukupuolta” vastalauseena isäänsä vastaan – sanoo nyt asian olevan ”vahvistettu”, että hän lähtee Yhdysvalloista vaalituloksen vuoksi.

Donald Trump on voittanut Yhdysvaltain presidentinvaalit ja on palaamassa Valkoiseen taloon – vahvalla tuella teknologiamiljardööri Elon Muskilta, joka oli avainasemassa voiton varmistamisessa.

Musk lahjoitti arviolta 1,3 miljardia dollaria Trumpin kampanjaan ja on käyttänyt laajasti leviävää X-tiliään kampanjoidakseen nyt valitun presidentin puolesta. Vastineeksi Muskia kutsuttiin Trumpin voittopuheessa ”uudeksi tähdeksi”.

Elon Muskin poika Xavier, 20 – joka on muuttanut nimensä ”Vivian Wilsoniksi” ja väittää nyt olevansa nainen – ilmaisi kuitenkin voimakkaan tyytymättömyytensä vaalitulokseen. Hän kokee asian niin vahvasti, että hän on nyt ilmoittanut lähtevänsä maasta.

”Olen miettinyt tätä jo jonkin aikaa, mutta eilen siitä tuli lopullinen. En näe tulevaisuuttani Yhdysvalloissa”, hän kirjoitti Instagram-kierteessä The Daily Beastin mukaan.

Wilsonilla on ”lievästi” sanottuna kireät välit isäänsä. Hän on aiemmin kritisoinut Muskia poissaolosta isänä ja siitä, ettei tämä hyväksy hänen ”sukupuoli-identiteettiään”. Musk puolestaan on kuvaillut poikaansa ”kommunistiksi” ja väittänyt, että hänet on ”aivopesty ajattelemaan, että kaikki rikkaat ihmiset ovat pahoja”.

Wilsonin mukaan päätös lähteä Yhdysvalloista ei perustu pelkästään Trumpin paluuseen vaan syvään huoleen maan poliittisesta ilmapiiristä ja transvestiitteihin kohdistuvasta retoriikasta.

”Vaikka hän olisi virassa vain neljä vuotta, vaikka transvastainen lainsäädäntö ei toteutuisikaan, ihmiset, jotka äänestivät hänet valtaan, eivät katoa”, hän jatkaa.

Psykologian professori Jordan Petersonin haastattelussa tänä kesänä Elon Musk sanoi, että hänen poikansa sukupuolenvaihdos sai hänet aloittamaan taistelun poliittista korrektiutta vastaan:

Lähde: Daily Beast

