Ensimmäinen ”transnainen” pääsi mukaan paralympialaisiin

Valentina Petrillo on paralympialaisten ensimmäinen ”transnainen”. Näkövammainen urheilija ei ainoastaan pidä hallussaan Italian naisten ennätyksiä, vaan oli jo miesten kilpailussa huippu-urheilija. Kaikki eivät ole iloisia tästä kehityksestä.

Ensimmäistä kertaa paralympialaisten historiassa ”transnainen” osallistuu kilpailuun. Italian yleisurheilujoukkue on valinnut Valentina Petrillon 200 metrin juoksuun ja 400 metrin juoksuun, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

50-vuotias italialaismies aloitti sukupuolenvaihdosleikkaukset vuonna 2019. Syyskuussa 2020 näkövammainen urheilija osallistui ensimmäistä kertaa naisille tarkoitettuun kilpailuun.

Sitä ennen hän voitti yksitoista Italian kansallista miesten mestaruutta ja otti MM-kisoissa pronssia miesten paraurheilussa. Ensimmäisen kerran osallistuessaan ”transnaisena” vuonna 2020 Petrillo teki uusia ennätyksiä naisten 400 metrin juoksussa, ensin huhtikuussa 2021 ja sitten saman vuoden kesäkuussa. ”Transnaisella” on myös naisten 200 metrin juoksun Italian ennätys. Mitään hänen ennätyksistään ei lasketa miesten ennätyksiksi.

Petrillo on sairastanut Stargardtin tautia 14-vuotiaasta lähtien. Vaikka hän ei ole vaarassa sokeutua kokonaan, niin kyseiset potilaat menettävät kyvyn nähdä selvästi. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että hän ei pysty selvästi tunnistamaan juoksuratojen väliviivoja juostessaan. Stargardtin tautia sairastavilla potilailla on sen vuoksi oikeus saada kilpailujen aikana saattaja.

Paralympiajohtaja toivottaa Petrillon tervetulleeksi

Näkövammaisuudestaan huolimatta Petrillo on aiemmin kilpaillut menestyksekkäästi myös vammaisia naisia vastaan. Juoksija Fausta Quilleri kritisoi kilpailuetua ja aloitti vetoomuksen, BBC kertoi vuonna 2021. ”Hänen fyysinen ylivoimansa on niin ilmeinen, että kilpailu on epäreilua”, hän sanoi. KOK:n keskittyminen yksinomaan testosteroniin ”ei ole järkevää”, kun myös fysiikka on tekijä. Vetoomuksen allekirjoitti 30 muuta huippunaisjuoksijaa.

Paralympiakomitean puheenjohtaja Andrew Parsons sen sijaan on nyt toivottanut ”transnaisen” tervetulleeksi. Hän toivoo, että urheilumaailma löytäisi yhtenäiset säännöt ”trans-ihmisten” kohteluun. Tällä hetkellä asiasta ei ole olemassa mitään yleisiä sääntöjä. Sen sijaan lajiliitot tekevät omat päätöksensä.

Vuoden 2024 paralympialaiset järjestetään Pariisissa 28. elokuuta-8. syyskuuta.

Lähde: Reuters, BBC, Junge Freiheit

Lue lisää aiheesta: