Espanja aikoo hyväksyä maailman radikaaleimman translain, jonka mukaan alaikäiset voivat vaihtaa sukupuolta ilman vanhempien lupaa

Espanjan tärkeimmät mielenterveysalan asiantuntijajärjestöt julkaisivat El Mundo -lehdessä 17. lokakuuta jyrkän varoituksen hallituskoalition translain luonnoksesta, joka on menossa Espanjan parlamentin käsittelyyn. ”Trans-ihmisten todellista ja tehokasta tasa-arvoa ja LGBTI-oikeuksien takaamista koskeva laki” ottaa käyttöön oikeuden ”sukupuoliseen” itsemääräämisoikeuteen Espanjassa samaan aikaan, kun muut maat ovat perääntymässä omista sukupuoli-ideologiaan perustuvista laeistaan.”

”Se vaarantaa kattavan sairaanhoidon, johon kaikilla lapsilla on oikeus. Siinä jätetään huomiotta, että kaikissa alaikäisen elämään liittyvissä oikeudellisissa päätöksissä alaikäisen edun on oltava etusijalla. Ja siinä jätetään huomiotta, että Suomen ja Britannian kaltaiset maat ovat siirtyneet nopeista ja tungettelevista malleista toisiin, jotka ovat harkitsevampia ja liittyvät mielenterveyteen”, El Mundo kirjoitti 23. lokakuuta. Se siteerasi Espanjan nuoriso- ja lastenpsykiatrian yhdistyksen (AEPNyA) puheenjohtajaa Luisa Lázaroa.

AEPNyA on maan tärkein lastenpsykiatrien järjestö. Toisin sanoen lakia vastustavat maan omat lääketieteen ammattilaiset.

Tasa-arvoministeri Irene Monteron laatima translakiluonnos

Niin sanottu ”translaki” on äärivasemmistolaisen Podemos-puolueen tasa-arvoministeri Irene Monteron laatima lakiluonnos. Sosialistinen pääministeri Pedro Sánchez on tukenut sitä, vaikka PSOE-puolueen riveissä on ollut voimakasta vastustusta. Erityisesti ovat vastustaneet puolueen feministit, kuten Sánchezin hallituksen entinen varapresidentti (kesäkuusta 2018 heinäkuuhun 2021), PSOE:n kansanedustaja Carmen Calvo, joka toimii nykyään tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana kongressissa, Espanjan parlamentin alahuoneessa.

Jos translaki hyväksytään, se antaa kaikille 16 vuotta täyttäneille mahdollisuuden vaihtaa sukupuoltaan halutessaan ja tulla kohdelluksi ikään kuin vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvana. Tämä koskee myös vessojen ja pukuhuoneiden käyttöä sekä urheilukilpailuihin osallistumista – vain muutamia esimerkkejä mainiten. 14-16-vuotiaat tarvitsevat vanhempiensa suostumuksen, ja 12-14-vuotiaiden on saatava tuomarin hyväksyntä pyytämälleen sukupuolenvaihdokselle.

Remix News -lehti kirjoitti viime elokuussa, että tämä radikaali translaki vaikuttaa epäilemättä haitallisesti sananvapauteen sekä vanhempien oikeuksiin ja johtaa uusiin syrjinnän muotoihin.

Yhteiskunnallisten riskien vuoksi Espanjan nykyisen sosialistis-kommunistihallituksen ajamaa lakiluonnosta ovat arvostelleet oikeuslaitoksen valvontaelimenä toimiva oikeuslaitoksen yleisneuvosto (CGPJ) ja toimeenpanovallan tärkein neuvoa-antava elin valtioneuvosto sekä useat feministijärjestöt, kuten PSOE:n sosialististen feministien liitto (Femes).

Maan tärkeimpien mielenterveysjärjestöjen, kuten edellä mainitun Espanjan nuoriso- ja lastenpsykiatrian yhdistyksen ja Espanjan psykiatrian ja mielenterveyden yhdistyksen (SEPSM) lisäksi Espanjan translain luonnosta on arvostellut ankarasti muun muassa Endokrinologiyhdistys. Myös Madridin lääketieteellinen korkeakoulu on jo nyt todennut, että ”trans-identiteettiä etsivien häiriintyneiden nuorten vyöry on valtava”.

Alaikäisten sukupuolen itsemääräämisoikeus perustuu ideologiaan, ei tieteeseen

Osa terveydenhuollon ammattilaisten järjestöjen huolenaiheista juontaa juurensa siitä, että kun uusi laki on hyväksytty, se kieltää mielenterveysalan ammattilaisia puuttumasta alaikäisten ”sukupuolen itsemääräämisprosessiin”. Näin teini-ikäisille jää yksinoikeus valita, haluavatko he aloittaa sukupuolenvaihtohoidot. Tämä on terveydenhuollon ammattilaisten mukaan törkeää, sillä siihen syyllistytään ideologisten eikä tieteellisten kriteerien mukaan ja se voi aiheuttaa paljon tuskaa ja katumusta monille ihmisille.

Madridin lääketieteellisen korkeakoulun varapuheenjohtaja Luisa González toteaa, että ”ei ole mitään tieteellistä perustetta tällaiselle lainsäädännölle, ja että ei ole olemassa tieteellistä yksimielisyyttä” hoidoista, joita laki soveltaa sokeasti”. Lisäksi Espanjan hallituksen ajama asetus ”estää terveydenhuollon ammattilaisia työskentelemästä, loukkaa alaikäisten ihmisoikeuksia estämällä heidän hoitonsa ja jopa anastaa vanhempien vanhemmuuden”.

Laki tekee Espanjasta kymmenennen Euroopan maan, joka sallii ”sukupuolen itsemääräämisoikeuden” pelkästään tekemällä ilmoituksen väestörekisteriin. Muut maat ovat Belgia, Tanska, Islanti, Irlanti, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Sveitsi ja Tanska. Norjan ja pian myös Espanjan lisäksi yksikään muu maa ei kuitenkaan salli alaikäisten muuttaa sukupuoltaan ilman vanhempien suostumusta.

Lokakuun 26. päivänä Sánchezin sosialistit pyysivät lakiesityksen äänestyksen lykkäämistä parlamentissa, jotta lakiesitykseen tehtäisiin muutoksia. Näiden muutosten avulla lakiesitys saisi ”oikeusturvan”, sillä oikeisto-opposition odotetaan kyseenalaistavan sen perustuslainmukaisuuden. He voittivat äänestyksen äärivasemmistolaista liittolaistaan Unidas Podemosta vastaan keskustaoikeistolaisen kansanpuolueen (PP) tuella. Toimenpide on herättänyt suuttumusta Unidas Podemoksen riveissä, ja tasa-arvoministeri Irene Montero sanoi: ”Emme hyväksy yhtään takaiskua niiden oikeuksien osalta, joista on sovittu hallituksen sisällä käydyissä erittäin tiukoissa neuvotteluissa, eikä meidän pitäisi antaa LGTBI-ihmisten odottaa enää yhtään kauemmin”.

PSOE:n julkilausuttu tavoite on kuitenkin saada vaarallinen laki – jota vastaan taistelevat sekä lääketieteen ammattilaiset että huolestuneet vanhemmat eri puolilla maata – hyväksytyksi Cortes Generalesissa (Espanjan parlamentti) ennen vuoden loppua. Tätä varten sen on saatava Katalonian ja Baskimaan vasemmistolaisten, alueellisten itsenäisyyspuolueiden tuki.

Trans-myönteinen translaki on Euroopan komission julkilausutun ideologian mukainen

Toisin kuin Unkarin lastensuojelulaki, Espanjan translaki ei johda Brysselissä EU:n määrärahojen pidättämiseen, sillä Espanjan tieteenvastainen ja trans-myönteinen translaki on Euroopan komission julkilausutun ideologian mukainen. Unkarilla on tällä hetkellä edessään miljardien leikkaukset, ja sen kanta trans-kysymyksiin on merkittävässä asemassa vasemmistoliberaalien pyrkimyksissä kuristaa maata taloudellisesti.

Tämäntyyppisiä syrjiviä lakeja on jo olemassa Espanjassa, mutta tähän mennessä ne on hyväksytty vain joillakin alueilla, myös keskustaoikeistolaisen kansanpuolueen (PP) hallitsemilla alueilla. Näin on käynyt PP:n hallitsemalla Madridin itsehallintoalueella. Siellä paikallinen puoluejohtaja ja alueellinen puheenjohtaja Isabel Ayuso, joka on tiettävästi yksi PP:n oikeistolaisimmista johtajista, kieltäytyy kumoamasta LGBT-lakia. Laki hyväksyttiin hänen tuellaan Madridin itsehallintoalueella Cristina Cifuentesin puheenjohtajakaudella, joka myös kuuluu Ayuson PP:hen.

Lokakuun 21. päivänä Madridin itsehallintoalueen LGBT- ja trans-lait repivät kuilun aluehallituksen ja Voxin parlamenttiryhmän välille. Asian nosti uudelleen pöydälle muutamaa päivää myöhemmin Voxin alueparlamentaarinen tiedottaja ja maakuntapuolueen johtaja Rocío Monasterio, joka pyysi Ayusoa kumoamaan Madridin translain.

”Madridin itsehallintoalueen translaki on vielä aggressiivisempi kuin Irene Monteron laki”, Monasterio selitti El Toro TV:ssä 28. lokakuuta.

¿Cómo es la #LeyTrans de la Comunidad de Madrid aprobada por el PP de Cifuentes y Ayuso en el 2016? 📺 @monasterioR lo explica en @eltorotv: 👉”La Ley Trans de la Comunidad de Madrid es más agresiva que la de Irene Montero”#SoloQuedaVOX pic.twitter.com/e9ogIAoUjK — VOX Madrid (@madrid_vox) October 28, 2022

”Cifuenten ja Ayuson translaki on aggressiivisempi, koska se sallii hormonihoitojen soveltamisen hyvin nuorella iällä, eikä paluuta ole”, Voxin nainen sanoi.

Remix News on aiemmin uutisoinut, että murrosiän estolääkkeet liittyvät psykiatrisiin häiriöihin, korkeampiin syöpätapauksiin, itsemurhiin, osteoporoosiin ja moniin muihin vakaviin lääketieteellisiin häiriöihin.

”Madridin translaki määrää, että jos lapsi ilmoittaa sosiaalityöntekijän edessä haluavansa olla transihminen, sosiaalityöntekijän on täytettävä raportti, joka lähetetään terveyskeskukseen. Siellä lääkärillä on velvollisuus paitsi olla vastustamatta sukupuolenvaihdosta, myös hoitaa lasta hormoneilla, vaikka hänen vanhempansa vastustaisivat sitä. Tämä ei ole ainoa vaihtoehto. Jos vanhemmat vastustavat, niin Madridin hallitus ja sosiaalityöntekijä voivat käynnistää oikeudellisen prosessin lapsen huoltajuuden riistämiseksi vanhemmilta, koska lapsen haluama sukupuoli-identiteetti on kaiken muun yläpuolella”, kuten Monasterio selitti.

