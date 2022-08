Espanja raportoi 50 tapauksesta, joissa naisiin on kohdistunut neulahyökkäyksiä yökerhoissa – ilmiö leviää koko Euroopassa

Espanjan oikeusministerin mukaan nämä neulahyökkäykset ajavat naiset pois illanviettopaikoista.

Paikallisten viranomaisten mukaan myös Espanjassa on ilmennyt uusi ilmiö, joka koskee yökerhoissa naisiin kohdistuvia neulahyökkäyksiä. Aiemmin Ranskassa, Britanniassa, Alankomaissa ja muissa Euroopan maissa on raportoitu tästä ilmiöstä viime kuukausien aikana.

Espanjan poliisi on keskiviikkona antamansa lausunnon mukaan rekisteröinyt tähän mennessä 50 tapausta. Viranomaiset etsivät edelleen tekijöitä.

Muissa maissa tapahtuneiden hyökkäysten kohteeksi joutuneet naiset ovat kertoneet voivansa huonosti ja kärsineensä oudoista sairauksista ja sivuvaikutuksista sen jälkeen, kun heitä on pistetty injektioneuloilla baareissa ja yökerhoissa.

Noin puolet Espanjassa ilmoitetuista tapauksista on Kataloniasta. Paikalliset viranomaiset kehottavat tällaisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneita naisia menemään sairaalaan, jossa heidät tutkitaan ja jätetään tarkkailuun. Baskimaassa on todettu lisäksi 10 tapausta, kun taas muilla Espanjan alueilla esiintyvyys on huomattavasti vähäisempää.

Poliitikot kehottivat naisia ilmoittamaan tällaisista neulahyökkäyksistä.

”Meidän on tiedettävä enemmän tästä ilmiöstä, jotta voimme torjua sitä paremmin”, sanoi oikeusministeri Pilar Llop. Hänen mukaansa naiset tuntevat itsensä syrjäytetyiksi yöelämän tapahtumapaikoista hyökkäysten vuoksi. Ministeri muistutti myös, että ”pistoksia voidaan pitää ruumiinvamman tuottamisena, jonka raskauttavana asianhaarana on sukupuoleen kohdistuva syrjintä.”

Poliisi on tutkinut tapauksia, mutta toistaiseksi tuloksetta. Tutkijat eivät tiedä väitettyjen tekijöiden henkilöllisyyttä tai heidän motiivejaan. Neulahyökkäyksistä ei ole seurannut seksuaalista väkivaltaa tai varkauksia.

Viranomaiset kertovat törmänneensä vain yhteen tapaukseen, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuneen tytön kehoon ruiskutettiin huumetta. Kyseessä oli 13-vuotias tyttö, joka sai annoksen niin sanottua nestemäistä ekstaasia. Hänen vanhempansa veivät hänet välittömästi sairaalaan. Poliisi uskoo kuitenkin, että joissakin tapauksissa tekijät ovat saattaneet tulla naapurimaasta Ranskasta, jossa on kirjattu jo 400 vastaavaa tapausta.

Lähde: Remix, AP