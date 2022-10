Espanjan tasa-arvoministeri on normalisoimassa pedofiliaa

”Irene Monteron käyttämä kieli on pelottavan samanlaista kuin pedofiililobbarien käyttämä kieli”, kirjoittaa puolalainen toimittaja Grzegorz Górny wPolityce.pl-verkkolehdessä.

Espanjan tasa-arvoministeri Irene Monteron (joka on uusmarxistisen Podemos-puolueen johtajan Pablo Iglesiasin avopuoliso) viime viikolla antama lausunto kaikuu vieläkin koko maassa. Vasemmistolainen poliitikko puolusti parlamentin valiokunnassa nuorten tyttöjen oikeutta tehdä abortti ilman vanhempien suostumusta.

”Jokaisella pojalla, jokaisella tytöllä ja jokaisella trans-lapsena tässä maassa on oikeus tuntea oma kehonsa. Heillä on oikeus tietää, että kukaan aikuinen ei voi koskea heidän kehoonsa, jos he eivät halua sitä. Jos he tekevät niin, se on eräänlaista väkivaltaa”, Montero sanoi.

”Heillä on oikeus myös tietää, että he voivat rakastaa ja olla seksuaalisessa kanssakäymisessä kenen tahansa kanssa, molemminpuolisen suostumuksen perusteella. Nämä ovat tunnustettuja oikeuksia”, hän lisäsi.

Spain’s Minister of Equality Irene Montero: “Childrenx” have the right to consent to sexual relations with adults pic.twitter.com/eZ5BauvD3Q — Jorge Bonilla (@BonillaJL) September 24, 2022

Lausunnon, jonka mukaan lapset voivat harrastaa seksiä kenen kanssa tahansa, katsottiin monien kommentoijien mielestä olevan seuraava askel pedofilian normalisoinnissa.

Espanjalainen kirjailija Juan Manuel Prada huomautti Monteron näkemysten seurauksista.

”Jos hän päättää, että pienet lapset voivat valita oman seksuaalisen identiteettinsä ja päättää ruumiinsa silpomisesta ”sukupuolenvaihdoksen” avulla, miksei heillä sitten pitäisi olla oikeutta päättää, kenen kanssa he haluavat olla sukupuoliyhteydessä?” hän kysyi.

Italialainen pappi Fortunato Di Noto, joka tunnetaan ”pedofiilien metsästäjänä”, joka on taistellut tällaisia käytäntöjä vastaan muutaman vuosikymmenen ajan, huomautti, että Montero käyttää samaa kieltä kuin pedofiililobbarit. Hän saarnaa ”oikeutta seksiin” ja korostaa aikuisen tarkoituksen sijasta lapsen suostumusta. Pedofiilipiirit ovat jo vuosia sanoneet samaa kuin espanjalainen ministeri, että lapsilla on oikeus seksiin eikä kenelläkään ole oikeutta kieltää sitä, jos he suostuvat siihen.

Alaikäisten oikeudesta seksiin puhuttaessa Montero haluaa hämärtää lasten ja aikuisten välistä eroa. Sama pätee myös vapaan suostumuksen käsitteeseen, ja alaikäisten henkilöiden tapauksessa useimpien uhrien on todistettava, että harjoitettu toiminta oli hyväksikäyttöä. Lastenpsykologit tietävät hyvin, miten helppoa on manipuloida lapsia, jotka ovat emotionaalisesti ja älyllisesti kypsymättömiä, jotta heiltä saisivat väitetyn ”suostumuksen”. Itse asiassa pedofiilit ovat erinomaisia tällaisessa alaikäisten kanssa käytävässä leikissä, ja he osaavat jopa herättää uhreissaan syyllisyyttä.

Kritiikkiaallon jälkeen Montero alkoi valittaa, että hän oli ”äärioikeistolaisen” häirinnän uhri. Hänen lausuntonsa tuomitsevat kommentoijat ovat oikeassa. Jos lapsista tehdään sukupuolielämässä seksuaalisesti tietoisia kokonaisuuksia, jotka kykenevät ylläpitämään intiimejä suhteita toisten kanssa, niin miksi kiellettäisiin heitä olemasta yhdynnässä aikuisten kanssa?

Pedofiililobbausaktivistit ovat jo pitkään kysyneet, että jos kahden alaikäisen henkilön väliset suhteet ovat jotain normaalia, miksi aikuisen ja lapsen välisiä suhteita pitäisi kohdella eri tavalla? Heidän mukaansa tällaiset kontaktit ovat jopa hyödyllisempiä lapsille, jotka saavat kokeneemman henkilön johdatuksen seksisuhteiden maailmaan.

Jos siis kuulemme nämä kaksi väitettä lasten suusta: ”Oikeus seksiin” ja ”vapaa suostumus”, on välittömästi reagoitava siihen pedofiliavaroituksena. Aivan kuten Espanjan tasa-arvoministerin lausunnossa. Onkin kysyttävä: tasa-arvo, mutta kenelle?

Lähde: Remix, wPolityce.pl