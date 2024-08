EU haluaa pakottaa maahanmuuttajat Unkariin

Unkari on ajautunut eeppiseen kamppailuun EU:n kanssa joukkomaahanmuutosta.

”Unkari ei voi hyväksyä sitä, että Euroopan unioni pakottaa sen avaamaan portit laittomille maahanmuuttajille, käynnistämään turvapaikkamenettelyt ja siten päästämään heidät EU:hun”, sanoi Unkarin sisäministeriön parlamentaarinen valtiosihteeri Bence Rétvári puhuessaan sunnuntaiaamun Kossuth-radio-ohjelmassa.

Rétvári sanoi, että kesällä hyväksytyn täytäntöönpanosuunnitelman mukaan Unkarin olisi käsiteltävä yli neljännes kaikista laittomien maahanmuuttajien hakemuksista. Tämä on suhteettoman suuri määrä ja aiheuttaisi siirtolaisghettoja, joita Unkari haluaa välttää. Hän korosti, että hakemusten käsittelykapasiteettia on lisättävä ja nelinkertaistettava vuoteen 2028 mennessä ja sen jälkeen on varmistettava, että hakemuksia voidaan käsitellä.

”Vuodesta 2015 lähtien olemme noudattaneet samaa politiikkaa: Noudatamme Unkarin ja EU:n lainsäädäntöä, jossa tehdään selväksi, että rajoja on suojeltava ja että rajan ylittäminen laittomasti ilman asiakirjoja ei ole mahdollista”, hän sanoi.

Rétvári huomautti, että Unkarin rajan suojeluun tarvittavaa 2 miljardia euroa (800 miljardia forinttia) ei ole katettu EU:n talousarviosta, ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen määräämän uskomattoman epäsuhtaisen ja epäoikeudenmukaisen sakkorangaistuksen mukaan Unkarin olisi maksettava 78 miljardia forinttia (198 miljoonaa euroa) ja sen jälkeen vielä miljoona euroa sakkoja päivässä.

Hän korosti, että Unkari ei aio antaa periksi ja etsii ratkaisua vaatimustensa ajamiseen kansainvälisen oikeuden asiantuntijoiden avulla.

”Unkarilaiset ja EU:n itäiset maat yleensä kieltäytyvät ehdottomasti hyväksymästä laittomien maahanmuuttajien joukkovirtoja, ja jos Bryssel todella haluaa maahanmuuttajien joukkovirtoja, se voi tutkia mahdollisuutta, että maahanmuuttajat lentäisivät jonnekin Unkarin rajan lähelle ja laskeutuisivat Brysseliin”, hän sanoi.

Rétvári muistutti, että Schengenin sääntöjen ydin oli tehdä Euroopasta sisäisesti läpäisevä, mutta tämä saavutus on ”pahasti murtunut” maahanmuuton seurauksena, sillä monin paikoin on otettu käyttöön sisärajatarkastuksia, koska EU ei suojele ulkorajoja.

”Englannissa tapahtuneessa iskussa, jossa murhattiin pieniä lapsia, kävi selvästi ilmi, että tänne tulevat maahanmuuttajat ja heidän lapsensa eivät ole integroituneet Eurooppaan; he tekevät samoja rikoksia, joten Euroopassa ei ole kulttuuri-identiteettiin perustuvaa integraatiota”, hän huomautti.

Lähde: Remix News

