EU määrää Puolan myöntämään maahanmuuttajille samat sosiaalietuudet kuin Saksassa, ja se maksaa puolalaisille veronmaksajille omaisuuden.

Puola on tyrmistynyt, kun EU on määrännyt maan rahoittamaan laittomien maahanmuuttajien korkeat elintasovaatimukset, jotka noudattavat Saksan elintason vaatimuksia.

Uuden EU-direktiivin mukaisesti Puolan on tarjottava maahanmuuttajille sosiaalietuudet ja elinolot, jotka vastaavat Saksan sosiaalietuuksia ja elinoloja. Toukokuun 14. päivänä 2024 annetun EU:n turvapaikkadirektiivin mukaan laittomat maahanmuuttajat ovat oikeutettuja veronmaksajien rahoittamiin sosiaalietuuksiin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Tähän kuuluvat korkeatasoiset ilmaiset asunnot, sosiaalietuudet, kattava ilmainen terveydenhuolto sekä afrikkalaisten ja arabimaahanmuuttajien pääsy työmarkkinoille.

Laki ja oikeus -puolueen (PiS) poliitikko Jacek Saryusz-Wolski totesi wPolityce.pl-sivuston haastattelussa, että direktiivin tarkoituksena on varmistaa maahanmuuttajille yhtäläiset edut kaikissa EU-maissa.

Saksassa tämä on noin 500-600 euroa, ”mukaan lukien ruoka, asuminen ja perheenyhdistäminen”. Puolassa nelihenkinen perhe voisi saada noin 10 000 zlotya (2 300 euroa), mikä on huomattavasti enemmän kuin Puolan keskimääräinen työttömyyskorvaus, joka on noin 1 600 zlotya (370 euroa) kuuden kuukauden ajalta”, Saryusz-Wolski sanoi. Hän korosti, että tämän uuden politiikan rahoittaisivat puolalaiset veronmaksajat, sillä EU:n varoja ei ole osoitettu tähän tarkoitukseen.

Konservatiivisen Do Rzeczy -viikkolehden päätoimittaja Paweł Lisicki kritisoi direktiiviä WNET-radion haastattelussa, kutsui sitä absurdiksi ja katsoi sen johtuvan EU:n hallintoelimissä vallitsevasta maahanmuuttoideologiasta. Hän korosti EU:n tuomioistuimen Unkarille äskettäin määräämää 200 miljoonan euron sakkoa, koska se ei ole muuttanut maahanmuuttolakejaan. Lisicki ilmaisi huolensa siitä, että Donald Tuskin vasemmistoliberaalin hallituksen aikana Puola saattaa noudattaa näitä EU:n säännöksiä täysimääräisesti, vaikka kansalaiset vastustavat niitä merkittävästi.

Lisicki huomautti myös, että tiedotusvälineet saattaisivat kuvata tämän lainsäädännön noudattamista menestyksenä ja liittymisenä eurooppalaiseen etujoukkoon. Hän muistutti Kansalaisfoorumin (PO) hallituksen vuonna 2014 tekemästä päätöksestä sallia joukkomuutto Puolaan, mikä rikkoi Puolan, Unkarin, Slovakian ja Tšekin muodostaman Visegrád-ryhmän aiempia sopimuksia. Kun otetaan huomioon EU:n nykyiset paineet, hän epäilee, ettei PO:n hallitus vastustaisi näitä direktiivejä ja mahdollisesti syyttäisi edeltäjiään tai kehystäisi sen Puolan kannalta hyödylliseksi.

Lähde: Remix News