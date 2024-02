EU-parlamentti keskusteli Unkarissa vangittuna olevan italialaisen Antifa-hyökkääjän vankilaoloista

Maanantaina Euroopan parlamentin istunnon esityslistalla oli asia, jota edes Italia ei pitänyt merkityksellisenä: väkivaltaisen antifa-ryhmän aktivistin Ilaria Salisin vankeusolot. Häntä pidetään Budapestin vankilassa, koska hänen väitetään olleen osallisena viime helmikuussa Budapestissa tapahtuneissa raaoissa hyökkäyksissä, joihin Antifa Hammerbande (Hammer Gang, suomeksi Vasarajengi) -ryhmä osallistui.

Asiasta oli keskusteltu yksityiskohtaisesti kahden asiasta vastaavan virkamiehen, Italian pääministerin Giorgia Melonin ja Unkarin pääministerin Viktor Orbánin, välillä jo viime viikon puolivälissä, ja Italian pääministerille oli annettu kattava selvitys Salisin vankilaoloista.

Unkarin hallitus julkaisi hiljattain valokuvia väkivaltaisen Antifa-ryhmän uhreista Budapestissa, ja ryhmä otti kohteekseen äärioikeistolaisten aktivisteiksi luulemiaan henkilöitä, jotka kuitenkin osoittautuivat ulkopuolisiksi siviileiksi, jotka eivät olleet sekaantuneet oikeistopolitiikkaan. Tapauksen muita epäiltyjä etsitään edelleen, ja monilla heistä on Saksan kansalaisuus. Yksi Saksan kansalainen on jo tuomittu kolmeksi vuodeksi unkarilaiseen vankilaan osallisuudestaan iskuihin.

