EU:n sensuurijohtaja eroaa Elon Muskin sananvapauskamppailun seurauksena ja vetoaa Brysselin kyseenalaiseen hallintoon

Ranskalainen Thierry Breton väitti X:ssä julkaistussa räjähdysherkässä erokirjeessä, että Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen oli työskennellyt kulissien takana saadakseen hänet tilalleen EU:n sisämarkkinakomissaarin virkaan, kun hän pyrkii rakentamaan uutta hallitustaan.

Breton, joka on johtanut unionin uutta ankaraa sensuurilakia, digitaalisia palveluja koskevaa lakia (DSA), väitti, että von der Leyen oli Pariisissa lobannut presidentti Emmanuel Macronin hallitusta peruuttamaan nimityksensä toiselle kaudelle ”henkilökohtaisista syistä” ja että hän ei ollut ”missään tapauksessa” maininnut tästä Bretonille.

”Näiden tapahtumien valossa – jotka ovat uusi todiste kyseenalaisesta hallintotavasta – olen tullut siihen tulokseen, etten voi enää hoitaa tehtäviäni kollegiossa”, hän kirjoitti. ”Siksi eroan Euroopan komission jäsenen tehtävästä välittömästi.”

Euronewsin mukaan komissio kieltäytyi vahvistamasta tai kiistämästä, oliko von der Leyen vaatinut Bretonin korvaamista, ja totesi vain, että EU:n pääjohtaja ”panee merkille ja hyväksyy eron” ja ”kiittää häntä hänen työstään”.

Bretonin yllättävä ilmoitus tulee vain viikkoja sen jälkeen, kun Brysselin nimettömät lähteet syyttivät häntä siitä, että hän oli julkisesti uhannut kieltää Elon Muskin sosiaalisen median X-alustan niin sanotun ”vihapuheen ja oletetun disinformaation vuoksi”.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.

Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.

It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu

— Thierry Breton (@ThierryBreton) September 16, 2024