Euroopan Unionissa on suunnitteilla lisää sensuuria

EU aikoo panostaa sensuuriin ”suojellakseen demokraattisia vaaleja”.

Euroopan Unioni on alkanut laatia ohjeita suurille teknologia-alustoille koskien ”vihapuheen”, ”disinformaation” ja erilaisten väärennösten leviämisen estämistä. Sensuurin tarkoituksena on estää yllä mainittujen mahdollinen häirintä vaalien aikana. Etenkin tekoälyn tuottama materiaali on suuri huolenaihe.

”Tiedämme että EU:n tuleva vaalikausi joutuu hybridihyökkäysten ja kaikenlaisen ulkomaalaisen häirinnän kohteeksi”, sanoo EU komissaari Thierry Breton. Hän oli juuri itse kehottanut suuria teknologia-alustoja tekemään ”oman osuutensa vapaiden ja reilujen vaalien turvaamiseksi.”

EU on painostanut useita suuryrityksiä, kuten Amazonia, Metaa ja Googlea kertomaan miten he ovat auttaneet tutkijoita keräämään dataa joka olisi mahdollisesti relevanttia tuleviin vaaleihin nähden.

Vuoden 2024 aikana onkin tärkeitä vaaleja ympäri maailmaa, mukaan lukien tulevat europarlamenttivaalit. Merkittävimmät vaalit ovat kuitenkin Yhdysvalloissa, joissa valitaan maalle uusi presidentti.

Lähde: Reuters