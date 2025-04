Europarlamentaarikko vetoaa EU:hun 10 miljoonan euron ”Eurooppalainen Koraani”-hankkeen vuoksi

Ranskalainen europarlamentaarikko Fabrice Leggeri (RN) on antanut asian komission käsiteltäväksi sen jälkeen, kun JDD paljasti, että EU:n rahoittama hanke ”Eurooppalaisen Koraanin” luomiseksi on saanut 10 miljoonaa euroa. Hän tuomitsee poliittista islamismia lähellä olevien verkostojen tukemisen.

”Lähes 10 miljoonaa euroa ‘Euroopan Koraanille’, joka on muslimiveljeskuntaa lähellä olevien verkostojen tukema hanke”, Fabrice Leggeri protestoi X:ssä vastauksena JDD:n tutkimukseen. Kansallisen liittouman (Rassemblement National) europarlamentaarikko syytti Euroopan unionia siitä, että se rahoittaa ”historiamme ideologista uudelleenkirjoittamista” ja tukee samalla avokätisesti tutkimusohjelmaa, jonka tarkoituksena on ”selvittää, miten Koraani vaikutti kulttuuriin ja uskontoon Euroopassa 1150-1850-luvuilla”.

Frontexin entinen johtaja on lähettänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen, joka koskee ”käännyttämistä”. Kirjeessään hän ilmaisee huolensa hankkeen ”koulutuksellisesta ja yleisölle suunnatusta näkökulmasta, jonka laajuus on huolestuttava”, sekä ”suorista yhteyksistä instituutioihin, joiden tiedetään olevan lähellä poliittista islamismia”.

Vastaus annetaan kuuden viikon kuluttua

Fabrice Leggeri on esittänyt komissiolle kolme kysymystä: Millä tieteellisillä ja eettisillä kriteereillä tätä hanketta on rahoitettu EU:n varoista? Pitääkö komissio hyväksyttävänä, että EU rahoittaa epäsuorasti työtä, joka hänen mielestään liittyy islamilaiseen ideologiaan? Ja mitä seuranta-, arviointi- tai keskeytysmenettelyjä on suunniteltu, jos ideologinen suuntaus on EU:n arvojen vastainen?

Tähän hankkeeseen osoitetut noin 10 miljoonaa euroa kuuluvat paljon suuremman rahasumman joukkoon: 7,4 miljardia euroa kansalaisjärjestöille vuosina 2021-2023 maksettuja EU:n varoja, joita ”ei voida enää jäljittää”. Maanantaina 7. huhtikuuta julkaistussa kertomuksessaan Euroopan tilintarkastustuomioistuin osoitti, että tähän rahoitukseen liittyy useita harmaita alueita. Onko Euroopan unioni muuttunut budjettiseulaksi? Leggerin pitäisi saada vastauksia Euroopan koraanihankkeesta seuraavien kuuden viikon aikana.

Lähde: Journal du Dimanche

