Euroviisujen turvatoimia tehostettiin israelilaista laulajaa vastaan suunnattujen mielenosoitusten keskellä

Tuhannet palestiinalaismyönteiset mielenosoittajat kokoontuivat torstaina isäntäkaupunki Malmössä vastustaakseen Israelin osallistumista Eurovision laulukilpailuun.

Toiminta sai Israelin kansallisen turvallisuusviraston määräämään Eden Golanin pysymään hotellihuoneessaan esiintymisiä lukuun ottamatta samalla viikolla, kun Malmön katoille lähetettiin tarkka-ampujia suojelemaan hänen delegaatiotaan.

Kansalliset tiedotusvälineet kertoivat, että jotkut ”yli 10 000” mielenosoittajasta yrittivät murtautua Euroviisukylään, mutta poliisit estivät heitä tekemästä sitä. Edellisenä päivänä Golanille buuattiin, kun hän harjoitteli kappaleensa ”Hurricane” esittämistä.

Greta Thunberg piti taukoa tavanomaisista ilmastonmuutoksen aiheuttamista huolista liittyäkseen ”Stop Israel” -joukkoon, joka vaati laulaja Eden Golanin sulkemista pois kilpailusta.

Euroviisujen semifinaalilähetyksen aikana flaamilaisen julkisen palvelun kanava VRT keskeytti lähetyksen näyttääkseen viestin, jossa tuomitaan Israelin valtion ihmisoikeusloukkaukset Gazassa eli sen vastaus lokakuun 7. päivän terrori-iskuihin. Sosialistinen ammattiliitto ACOD-VRT sanoi olevansa viestin takana ja kuvaili ”Israelin osallistumista laulukilpailuun skandaaliksi, koska ”olemme vakuuttuneita siitä, että Israelin valtio harjoittaa kansanmurhaa”.

Thunberg sanoi olevan hyvä asia, että mielenosoituksia järjestettiin, ja kehui nuoria siitä, että he ”näyttävät tietä ja näyttävät maailmalle, miten meidän pitäisi reagoida tähän”. Kampanjoijien ponnisteluista huolimatta Golan on nyt kuitenkin varmistanut paikkansa Euroviisujen finaalissa, joka järjestetään tänään lauantaina 11. toukokuuta.

Yleisöäänestyksen aikana oli jo yksi ”epäsuora osoitus, joka viittaa siihen, että Israel voisi itse asiassa voittaa koko kilpailun”. Eräs italialainen tv-yhtiö paljasti erehdyksessä, että 39 prosenttia Italian semifinaalin äänestäjistä kannatti Golania, mikä on ”ylivoimainen luku”, kun otetaan huomioon, että Alankomaat sijoittui toiseksi vain seitsemällä prosentilla äänistä.

BREAKING:

Italian broadcaster Rai accidentally revealed Italy’s televoting percentages during tonight’s Eurovision semi-final.

🇮🇱 on 1st place with 39%

🇳🇱 2nd with 7%

It means that Israel has high chances to win the entire competition on Saturday! pic.twitter.com/QCijJWdhIQ

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 9, 2024