Ghana raportoi ensimmäisistä tappavan Marburg-viruksen tapauksista

Marburg-virukseen ei ole olemassa hoitoa eikä rokotetta, ja se voi levitä tartunnan saaneista eläimistä, kuten lepakoista.

Ghanassa on todettu kaksi tappavan Marburg-viruksen tapausta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Ebolan kaltaista tautia on havaittu Länsi-Afrikan valtiossa.

Aiemmin tässä kuussa eteläisellä Ashanti-alueella kahdelta ihmiseltä otetut verinäytteet viittasivat siihen, että heillä oli Marburg-virus.

Näytteet lähetettiin Senegalissa sijaitsevaan Pasteur-instituuttiin, joka vahvisti diagnoosin, Ghanan terveyspalvelu (GHS) kertoi. ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun Ghana on vahvistanut Marburg-virustartunnan”, sanoi GHS:n johtaja Patrick Kuma-Aboagye.

Marburg-virukseen, joka on lähes yhtä tappava kuin Ebola, ei ole olemassa hoitoa tai rokotetta. Sen oireita ovat korkea kuume sekä sisäinen ja ulkoinen verenvuoto.

GHS:n lausunnossa sanottiin, että 98 kontaktitapaukseksi todettua ihmistä oli karanteenissa. Lisäksi todettiin, ettei Ghanassa ollut vielä havaittu muita Marburg-tapauksia.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti Ghanan ensimmäiseksi tautipesäkkeeksi. ”Terveysviranomaiset ovat reagoineet nopeasti ja saaneet etumatkaa valmistautumiseen mahdolliseen taudinpurkaukseen”, sanoi WHO:n Afrikan aluejohtaja tohtori Matshidiso Moeti.

”Tämä on hyvä asia, sillä ilman välittömiä ja päättäväisiä toimia Marburg voi helposti riistäytyä käsistä. WHO on paikan päällä tukemassa terveysviranomaisia, ja nyt kun taudinpurkaus on julistettu, keräämme lisää resursseja vastatoimiin,” Moeti lisäsi.

WHO:n mukaan Guinea oli vahvistanut yhden tapauksen syyskuussa 2021 päättyneeksi julistetussa taudinpurkauksessa.

Aiempia Marburgin tautipesäkkeitä ja satunnaisia tapauksia Afrikassa on WHO:n mukaan raportoitu Angolassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Keniassa, Etelä-Afrikassa ja Ugandassa.

Marburg-virus voi levitä tartunnan saaneista eläimistä, kuten lepakoista.

”Väestöä kehotetaan siksi välttämään lepakkoyhdyskuntien asuttamia luolia ja kypsentämään kaikki lihavalmisteet huolellisesti ennen niiden nauttimista”, Ghanan terveysviranomaiset ohjeistivat.

”Lisäksi kaikkien, joiden on todettu olleen kontaktissa sairastuneiden kanssa, mukaan lukien hoitohenkilökunta, on eristettävä itsensä”.

Virustauti iskee sairastuneisiin yllättäen, ja heille nousee korkea kuume ja esiintyy voimakasta päänsärkyä. WHO:n mukaan vahvistettujen tapausten kuolleisuusaste on vaihdellut 24 prosentista 88 prosenttiin aiemmissa taudinpurkauksissa riippuen viruskannasta ja tapausten hoidosta.

Lähde: Guardian