Haastattelussa Julian Bender Saksasta – Der Dritte Weg (”Kolmas Tie”)

Kansallismielisten liittouman Operaatio Kotkanpesä -seminaarin 12.11.2022 yhtenä puhujana esiintyi Julian Bender, joka on Der Dritte Weg (”Kolmas Tie”) -puolueen läntisen piirin toiminnanjohtaja. Der Dritte Weg vastustaa sekä kapitalismia että kommunismia, ja tarjoaa sosialismia kolmantena tienä näiden tilalle. Puolue ajaa Saksan eroa EU:sta ja Natosta ja haluaa kansallistaa pankit ja suuryritykset. Vaaleissa pienpuolue on saanut menestystä vasta paikallistasolla. Kansalainen julkaisee Benderin haastattelun kaksiosaisessa sarjassa, jonka toisessa osassa julkaistaan italialaisen Casa Pound -järjestön Alberto Palladinon haastattelu.

Tervetuloa Suomeen. Kuinka matkanne on sujunut tähän asti?

Tämä reissu on ollut oikein mukava. Parasta on, että pääsimme perille tänne Suomeen ilman, että (Saksan) viranomaiset olisivat estäneet matkaamme. Eli kaikki meni hyvin. Katselimme vähän nähtävyyksiä. Kiersimme ympäri Helsinkiä teikäläisten kanssa. Se oli oikein mukavaa. Osallistumme mielellämme tähän tapahtumaan. Se on hyvin organisoitu ja puhujat ovat oikein kiinnostavia. Eri maiden nationalistien parempi verkostoituminen on myös hyvä seuraus tällaisesta tapahtumasta.

Mitä olet pitänyt Suomesta? Oletko kokenut minkäänlaisia kulttuurishokkeja?

Sanoisin, että Suomi on yksi Skandinavian maista missä ongelmat ovat vähäisempiä kuin muualla. Olen esimerkiksi käynyt Ruotsissa Tukholmassa ja se oli kuin kauhutarina.

Voitko kertoa muutaman sanan puolueestanne?

Toki. Edustan saksalaista puoluetta nimeltä Der Dritte Weg, eli Kolmas Tie. Puolue on perustettu 2013. Olemme aktiivisia koko Saksan alueella. Tavoitteenamme oli luoda oikea liike, jolla on selkeä maailmankuva, eikä pelkästään puoluetta, joka työskentelee vaaleista vaaleihin. Kansanliike. Emmekä löydä tätä ideaa muista kansallismielisistä puolueista.

Puolueemme seuraa niin kutsuttua kolmen pilarin konseptia. Se sisältää poliittisen kamppailun, kulttuurillisen kamppailun ja kamppailun yhteisöstä. Tämä siksi, koska oikea kansanliike tarvitsee kaikkia kolmea päästäkseen tavoitteisiinsa.

Tämän tapahtuman tarkoituksena on kerätä rahaa talon ostamista varten. Puolueellanne on monta kiinteistöä käytössään. Osa vuokralla, osa omistuksessa. Kerrotko vähän näistä?

Meillä on Saksassa neljä taloa. Kaksi vuokrattua ja kaksi, jotka omistamme. Mielestäni on hyvän organisaation luomisen kannalta todella tärkeää, että järjestöllä on tällaisia ”majakoita” niin kuin me niitä kutsumme. Nämä rakennukset eivät ole tärkeitä pelkästään paikallisesti, vaan ne ovat tärkeitä koko Saksan mittakaavassa. Kun niissä pidetään tapahtumia, vaikutukset heijastuvat maan joka kolkkaan. Se on tärkeää.

Minkälaista aktivismia harjoitatte näissä taloissa?

Meillä on esimerkiksi avoimien ovien päivä kerran viikossa. Tavalliset kansalaiset, puolueestamme kiinnostuneet voivat tulla vierailulle juttelemaan aktivistiemme kanssa. Meillä on aktivistien kokous kerran kuussa. Meillä on esimerkiksi huone vaatteille, joita jaamme kodittomille. Meillä on jonkin verran eläinsuojelutyötä. Hankimme ruokaa jaettavaksi löytöeläintaloille tai köyhille, joilla ei ole varaa ruokkia eläimiään. Teemme myös monenlaista sosiaalityötä saksalaisten eduksi. Järjestämme myös puhujatapahtumia ja kokouksia tiloissamme.

Kuinka vaikeaa luulisit poliittisen aktivisminne olevan ilman näitä rakennuksia?

Totta kai olemme tehneet aktivismia jo ennen kuin meillä oli näitä taloja. Se on vaikeampaa, koska toiminnalta puuttuu tukikohta, puolueen keskus, mutta totta kai se on silti mahdollista. Sen täytyy olla mahdollista. Järjestö täytyy rakentaa ensin. Et voi ostaa taloa ja perustaa järjestöä sen jälkeen. Järjestö täytyy perustaa ennen kuin vuokraat tai ostat talon, ennen kuin teillä on tällainen ”majakka”. Järjestö on kaiken muun perusta.

Haluatko vielä itse sanoa jotain erityistä?

Toivomme, että kaikki menee hyvin tämän taloprojektin kanssa ja, että voimme tulla vierailulle uudelleen, kun talo on valmis, kun teillä on Suomessa oma majakkanne. Tulisimme oikein mielellämme. Se olisi meille kunnia.

Voit lahjoittaa rahaa keräykseen seuraavin tiedoin:

Tilinumero: FI13 4500 0010 1552 70

Saaja: Kansallismielisten liittouma ry

MobilePay: 18898

Lupanumero: RA/2021/1043