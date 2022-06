Huijarit esiintyvät ostajina verkon kauppapaikoissa – älä avaa kuriiripalvelulinkkejä

Linkin kautta antamiesi tietojen avulla huijari voi viedä rahasi.

Sisä-Suomen poliisille on tehty useita ilmoituksia rikoksista, joissa ilmoittaja on myynyt tuotetta verkon kauppapaikalla ja on tullut huijatuksi.

Ostajana esiintyvä huijari haluaa ostaa tuotteen kuriiripalvelulla, joka esimerkiksi noutaa tuotteen myyjän kotoa. Ostaja tarjoutuu maksamaan lähetyskulut kuljetuspalvelun kautta ja jakaa myyjälle linkin aidohkolta näyttävään palveluun, jonne tulee syöttää tietoja palvelun käyttöön saamiseksi. Sivusto pyytää syöttämään pankki- tai maksukortin tiedot järjestelmään. Tämän jälkeen rikolliset veloittavat tililtä tai kortilta niin paljon kuin ehtivät, eikä ostajaa enää tavoita. Rahoja ei yleensä enää saa takaisin.

Kauppapaikka voi olla Tori.fi tai Facebookin Marketplace. Myyjällä on ollut ilmoituksessa puhelinnumero näkyvillä ja häneen otetaan yhteyttä tyypillisesti WhatsAppin kautta.

Vinkkejä huijauksen tunnistamiseen ja välttämiseen:

– jos sinulta pyydetään verkossa tai puhelimessa pankkitietoja tai mitä tahansa henkilökohtaisia tietoja, älä anna niitä

– jos sinua pyydetään avaamaan linkki, älä avaa sitä

– suomalainen puhelinnumero ei takaa ostajan hyviä aikeita, numero voi olla saatu näyttämään suomalaiselta ja tekijä on oikeasti ulkomailla

– kankea suomen kieli voi kertoa kääntäjän tai botin käytöstä, mikä on yleistä huijauksissa

– aito kuljetuspalvelu ei kysy pankkitietoja

– kun ostajan tarjoama hinta tai toimintatapa tuntuu liian helpolta ja hyvältä ollakseen totta, se yleensä ei ole totta.

Kyberturvallisuuskeskuksen vinkit huijauksen välttämiseen

