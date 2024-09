Ihan tavallinen päivä Saksassa: Pommi-isku Kölnissä on jatkoa huumemafiaan liittyville kesän väkivaltaisuuksille

Hollantilainen rikollisjengi Mocro Mafia on jälleen kerran epäilysten kohteena Kölnin keskustassa maanantaiaamuna tehdyn pommi-iskun jälkeen.

Alankomaissa toimiva marokkolaisten muodostama rikollisjengi Mocro Mafia on laajentanut toiminta-aluettaan Saksaan ja aiheuttanut jännitteitä muiden huumejengien kanssa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistussa valvontakamerakuvassa näkyi mustavalkoiseen takkiin pukeutunut henkilö, jonka huppu oli vedetty kasvojen päälle, kävelemässä ”Vanity Club Cologne” -yökerhon sisäänkäynnille. Laitettuaan tunnistamattoman esineen maahan hän tutkii sitten taskujaan, vetää esiin sytytyslaitteen, sytyttää sen ja heittää sen esineen päälle. Tämän jälkeen tekijä pakenee paikalta.

Syntynyt räjähdys tuhosi yökerhon sisäänkäynnin, ja ainakin yksi henkilö, kerhon työntekijä, loukkaantui lievästi.

