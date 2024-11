Varhain keskiviikkona Tukholman, Göteborgin ja Malmön poliisit joutuivat reagoimaan Arlandan, Landvetterin ja Sturupin lentoasemilla sen jälkeen, kun ilmastorikollisryhmä ”Restore Wetlands” eli Återställ Våtmarker järjesti koordinoituja vandalismihyökkäyksiä lentoasemia vastaan.

Ilmastorikolliset ovat muun muassa ruiskuttaneet julkisivuihin ja sisäänkäynteihin punaista maalia, jonka on tarkoitus symboloida verta, ja käyttäneet apunaan valmiiksi maalilla ladattuja vaahtosammuttimia. On toistaiseksi epäselvää, missä määrin hyökkäykset ovat vaikuttaneet lentomatkustajiin. Monien on kuitenkin kerrottu joutuneen käyttämään muita terminaalirakennusten sisään- ja uloskäyntejä.

Ei pidätyksiä – poliisi ”puhui ihmisten kanssa”

Ilmastorikollisryhmä lähetti koordinoituja sabotöörisoluja maan kolmea suurinta lentokenttää vastaan. Tekijöiden lähettämän viestin mukaan tarkoituksena on ” häiritä ja pysäyttää kaikki kotimaanlennot ”, mitä he sanovat aikovansa jatkaa vielä pitkään.

Vastaavat poliisipartiot ilmoittavat, että he ”keskustelivat ihmisten kanssa”, mutta eivät epäselvistä syistä tehneet pidätyksiä. Kuitenkin ilkivallasta kerrotaan tehdyn rikosilmoitus, ja rikolliset poistettiin paikalta.

De arbetslösa har räddat miljö och klimat på sitt egna sätt i dag. @vatmarker pic.twitter.com/0k1YpRVIGT — salle (@ROGSAHL) November 20, 2024

Ambulanssin pääsyn estäminen johti hengenvaaralliseen tilanteeseen

Ilmastorikollisryhmä Återställ Våtmarker on tunnettu ja sitä on aiemmin arvosteltu voimakkaasti hyökkäyksistään autoliikennettä vastaan. Erityisesti toiminta, jossa ilmastorikolliset liimasivat itsensä kadulle Karoliinisen yliopistollisen sairaalan edustalla Solnassa, Tukholman pohjoispuolella. Toiminta johti hengenvaaralliseen tilanteeseen, kun ambulanssi ei päässyt paikalle, ja tämä herätti laajaa huomiota tiedotusvälineissä.

Ryhmä perustelee lukuisia ja vakavia rikoksiaan uskomalla, että ”maailmanloppu ilmastokatastrofissa on lähellä”. Återställ Våtmarker on yksi monista Ruotsissa ja muissa maissa toimivista ilmastorikollisryhmistä, jotka järjestävät erilaisia sabotaaseja kyseisin motiivein.

Ryhmän jäsenet ovat haastaneet oikeuteen useita tiedotusvälineitä, kuten Samnytt ja Expressen, koska Ruotsissa mediat ovat raportoineet sabotaasitapahtumista julkisuuteen.

Mukana Eduskuntataloa sotkemassa Elokapinan kanssa

Sama ruotsalainen ilmastorikollisryhmä Återställ Våtmarker vandalisoi yhteistyössä myös Elokapinan kanssa Suomessa, kun syyskuun lopulla kyseiset ekoterroristit sotkivat punaisella maalilla Eduskuntatalon pylväät vastalauseena turpeen nostolle.

Återställ Våtmarker -ryhmän mediavastaavan Lior Stefanssonin mukaan Eduskuntatalo valittiin tarkoituksella kohteeksi.

Julkisivun puhdistus maksaa noin 15 000 euroa. Aiemmin esitetyssä arviossa ei kuitenkaan ollut mukana saumausten uusimista.

Julkisivun puhdistamisen maksaa viime kädessä veronmaksajat.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä vahingontekona.

Suomessa poliisihallitus on alkanut selvittämään, onko Elokapina yhdistyslain vastainen yhdistys. Lain mukaan yhdistyksen voi lakkauttaa, mikäli se toimii olennaisesti vastoin lakeja tai hyviä tapoja.

Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen mukaan ei ole vielä tiedossa, tullaanko kieltoa hakemaan, mutta selvitystyö ja materiaalin kerääminen on käynnissä.

Lähde: Samnytt, Yle

