Irlanti: Kristitty opettaja vangittiin kolmannen kerran transsukupuolisuusriidassa

Irlantilainen opettaja Enoch Burke sai potkut, koska hän kieltäytyi kutsumasta ”siirtymävaiheessa olevaa” oppilasta pronominilla ”he” (”they”). Burke on nyt vangittu kolmannen kerran.

Burke pidätettiin maanantaina entisen työpaikkansa, Westmeathin kreivikunnassa sijaitsevan Wilson’s Hospital Schoolin ulkopuolella, ja hänet kuljetettiin Dublinin Four Courts -oikeuteen.

Historian ja saksan kielen opettaja vietti sitten yön Mountjoyn vankilassa. Hän oli ollut siellä jo yli 400 päivää vangittuna, koska hän oli uhmannut korkeimman oikeuden määräystä, jolla oli kielletty häntä oleskelemasta koulun alueelta.

BREAKING: Teacher Enoch Burke arrested at Wilson’s Hospital School after refusing to endorse and affirm transgender ideology.

Judge Barry O’Donnell, who made almost €400,000 from 2016-2018 representing TUSLA as a barrister, ordered his arrest.

TUSLA is the Irish State ‘Child… pic.twitter.com/Ni8xLSRS7a

— Enoch Burke (@EnochBurke) September 2, 2024