Israel tappoi Hizbollahin ylimmän johtajan

Israelin armeijan mukaan Hizbollahin korkein johtaja Hassan Nasrallah, 64, sai surmansa Beirutin eteläisessä esikaupungissa perjantai-iltana tehdyssä hyökkäyksessä yhdessä komentaja Ali Karchin kanssa.

Hizbollahin pitkäaikainen johtaja Hassan Nasrallah kuoli Israelin massiivisessa ilmaiskussa Beirutissa perjantai-iltana, Libanonissa toimiva ryhmä on vahvistanut.

IDF kertoi lehdistötiedotteessaan, että Nasrallah kuoli eilisessä hyökkäyksessä useisiin rakennuksiin Beirutin eteläosassa.

Tuolloin Israel tuhosi laajoja asuinalueita Libanonin pääkaupungin keskiosissa.

Nasrallah syntyi vuonna 1960 Beirutin laitamilla, ja hän on kuulunut vuodesta 1975 lähtien Iranin tukemiin eri puolisotilaallisiin joukkoihin.

Kuollessaan Nasrallah oli yksi Lähi-idän tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Hänellä oli keskeinen rooli Hizbollahin muuttamisessa nykyiseksi poliittiseksi ja sotilaalliseksi voimaksi, ja ryhmän kannattajat kunnioittavat häntä edelleen.

Nasrallahin johdolla Hizbollah on auttanut kouluttamaan palestiinalaisen aseellisen Hamas-ryhmän taistelijoita sekä kouluttanut puolisotilaallisia joukkoja Irakissa ja Jemenissä. Järjestö on myös hankkinut Iranista ohjuksia ja ohjuksia käytettäväksi Israelia vastaan.

Nasrallah saavutti suosionsa huipun Israelin sodan jälkeen vuonna 2006. Hän oli monien mielestä sankari, ei vain Libanonissa vaan myös muualla. Israelin vastustaminen määritteli häntä ja hänen Iranin tukemaa ryhmäänsä Hizbollahia, vuosien ajan. Mutta se muuttui, kun Hizbollah lähetti taistelijoita Syyriaan murskaamaan presidentti Bashar al-Assadin hallintoa uhkaavan kansannousun.

Nasrallahia ei enää pidetty vastarintaliikkeen johtajana vaan Iranin etuja ajavan shiiapuolueen johtajana, ja monet arabimaat kritisoivat häntä.

Jo ennen Hizbollahin sekaantumista Syyrian sotaan Nasrallah ei ollut onnistunut vakuuttamaan monia sunnimuslimiarabimaailmassa siitä, että hänen liikkeensä ei ollut Libanonin entisen pääministerin Rafik Haririn murhan takana vuonna 2005. Kansainvälinen tuomioistuin syytti neljää ryhmän jäsentä murhasta ja yksi tuomittiin myöhemmin.

Tästä huolimatta Nasrallah nautti edelleen tukea uskolliselta tukikohdaltaan – pääasiassa Libanonin shiiamuslimeilta – jotka kunnioittivat häntä johtajana ja uskonnollisena keulakuvana.

Nasrallah oli Hizbollahin henkilöitymä

Hizbollahin johtajana yli 30 vuoden ajan Nasrallahia kuvattiin usein Libanonin vaikutusvaltaisimmaksi hahmoksi, vaikka hän ei koskaan ollut henkilökohtaisesti julkisessa virassa. Hänen arvostelijansa sanoivat, että hänen poliittinen lihaksensa tuli Hizbollahin hallussa olevista aseista ja että sitä on käytetty myös kotimaisia vastustajia vastaan. Nasrallah torjui toistuvasti vaatimukset ryhmänsä aseistariisunnasta sanoen: ”Hizbollah ei luovu aseistaan … eikä jättäisi Libanonia alttiiksi Israelin edessä.”

Hizbollah kohtasi yhden suurimmista haasteistaan sen jälkeen, kun ryhmä avasi rintaman Israelia vastaan helpottaakseen liittolaiseensa Hamasiin kohdistuvaa painetta Gazassa lokakuussa 2023. Ryhmä kärsi tappioita kuukausia kestäneiden rajat ylittävien taistelujen ja Israelin hyökkäysten jälkeen, jotka kohdistuivat liikkeen merkittäviin henkilöihin. Mutta Nasrallah pysyi uhmakkaana.

Vaikka Nasrallahia on kuvattu ”Hizbollahin henkilöitymäksi”, ryhmä, jota hän rakensi yli kolmen vuosikymmenen ajan, on erittäin järjestäytynyt ja jatkaa päättäväisesti Israelin vastustamista.

Hizbollah tuskin murenee Nasrallahin murhan painon alla, mutta hänen kuolemansa johdosta ryhmä on menettänyt johtajan, joka oli karismaattinen ja jonka vaikutusvalta ulottui kauas Libanonin ulkopuolelle. Ryhmän on nyt valittava uusi johtaja, jonka puolestaan on päätettävä, mihin suuntaan Hizbollahia viedään. Mitä tahansa ryhmä päättääkin, se vaikuttaa enemmän kuin Hizbollahiin: vaikutus tuntuu kaikkialla Libanonissa ja laajemmalla alueella.

Lähde: BBC, Al Jazeera