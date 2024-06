Israelin korkein oikeus päätti, että armeijan on värvättävä ultraortodoksijuutalaisia armeijaan

Israelin armeija tarvitsee kipeästi lisää joukkoja kattamaan vakavan työvoimapulan, jota Gazan sodan raskaat tappiot pahentavat.

Israelin korkein oikeus päätti 25. kesäkuuta, että palveluskelpoiset miespuoliset haredimit (ultraortodoksijuutalaiset) on kutsuttava armeijaan. Tämä päätös uhkaa pääministeri Benjamin Netanjahun hallituskoalition jo ennestään haurasta yhtenäisyyttä.

Korkeimman oikeuden päätöksessä todetaan, että koska ei ole olemassa lakia, joka erottaa haredi-seminaariopiskelijat muista asevelvollisiksi kelpaavista, palvelusvelvollisuus koskee ultraortodokseja siinä missä muitakin Israelin kansalaisia.

Tuomioistuimen mukaan Israelin hallituksella ei ole enää mitään oikeusperustaa myöntää yleisiä vapautuksia haredioppilaille eikä määrätä armeijaa olemaan kutsumatta heitä palvelukseen.

”Tämä on historiallinen voitto oikeusvaltion periaatteelle ja tasa-arvon periaatteelle asepalveluksen kuormituksessa”, sanoi Movement for Quality Government in Israel -järjestö, joka on pyytänyt, että tuomioistuin päättäisi haredien vapautuksen lopettamisesta armeijan palveluksesta.

”Kehotamme hallitusta ja puolustusministeriä panemaan päätöksen täytäntöön viipymättä, noudattamaan korkeimman oikeuden määräystä ja työskentelemään välittömästi ješiva-opiskelijoiden kutsumiseksi palvelukseen”, lausunnossa lisättiin.

Israelin ultraortodoksiset juutalaiset ovat vuosikymmenien ajan voineet välttää pakollisen armeijaan värväytymisen ilmoittautumalla uskonnollisiin kouluihin (ješiva-koulut) ja saamalla toistuvasti yhden vuoden lykkäyksen palvelukseen, kunnes he saavuttavat armeijasta vapautusikärajan.

Asia on aiheuttanut Israelissa viime aikoina suuria jännitteitä, erityisesti sodan alettua, sillä monet hallituksessa ovat sitä mieltä, että palvelustaakka kuuluu kaikille israelilaisille. Toiset, nimittäin koalition tukena olevien äärioikeistolaisten uskonnollisten puolueiden johtajat, ovat vaatineet, että haredimit vapautetaan edelleen palveluksesta. Hallitus on kuukausien ajan yrittänyt päästä asiasta yhteisymmärrykseen.

Sekä oikeisto- että vasemmistopuolueiden oppositiojohtajat ylistivät korkeimman oikeuden päätöstä.

Yisrael Beytenu -puolueen johtaja Avigdor Lieberman onnitteli tuomioistuinta siitä, että se otti ”merkittävän askeleen matkalla kohti historiallista muutosta”, ja totesi, että armeijan tappiot Gazan taisteluissa vaativat lisää henkilöstöä.

”Onnittelut korkeimman oikeuden oikeudenmukaisesta päätöksestä. Missä ei ole hallitusta, siellä on oikeutta”, sanoi Israelin työväenpuolueen johtaja Yair Golan.

Kansallisen yhtenäisyyden johtaja ja entinen sotahallituksen jäsen Benny Gantz syytti Netanjahua siitä, että hän etsi ”ratkaisuja koalition ylläpitämiseksi” sen sijaan, että olisi käsitellyt Israelin tällä hetkellä sodan seurauksena kohtaamaa vakavaa rekrytointikriisiä.

Gantz lisäsi, että ei ole ”liian myöhäistä” päästä sopimukseen asiasta.

”Asevelvollisuus on turvallisuustarve ja myös moraalinen velvollisuus, ei Tooran mukaisen maailman sijasta, vaan jotta voimme jatkaa olemassaoloamme tässä maassa, joka kuuluu meille kaikille”.

Haredimit ovat puolestaan ilmaisseet tyrmistyksensä tuomiosta.

Tuomioistuimen päätös oli ”odotettu ja suuri pettymys”, sanoi Israelin asuntoministeri ja United Torah Judaism (UTJ) -puolueen puheenjohtaja Yitzhak Goldknopf.

”Tuomioistuimessa ei ole yhtään tuomaria, joka ymmärtäisi Tooran opiskelun arvon ja [ješivaopiskelijoiden] panoksen Israelin kansalle kaikissa sukupolvissa”, sanoi UTJ:n lainsäätäjä Moshe Gafni.

Tällä hetkellä palveluskelpoisia miespuolisia haredimeja (ultraortodoksijuutalaisia) on noin 66 000. Jo maaliskuussa Israelin korkein oikeus käytännössä kumosi armeijasta vapautuksen ja se laukaisi valtavia protesteja ortodoksiyhteisöltä.

Lähde: The Cradle