Italia: Transnaiseksi identifioitunut mies otti kahdeksannen naisten juoksumestaruuden Indoor Masters -mestaruuskilpailuissa

50-vuotias transnaiseksi identifioitunut miesjuoksija on ottanut kahdeksannen mestaruutensa naisten luokassa murskattuaan kilpailijansa Anconassa järjestetyissä Italian Indoor Masters -mestaruuskilpailuissa.

Valentina Petrillo, syntyjään Fabrizio, kilpaili 12. maaliskuuta 50-54-vuotiaiden naisten 200 metrin juoksussa. Tilastotieteilijä Marco Alciator oli paikalla mestaruuskilpailuissa seuraamassa Petrillon suoritusta ja antoi Italian Feminist Postille raportin näkemästään.

Alciator kirjasi, että ero ”fyysisyydessä oli heti havaittavissa” ja että naiskilpailijat eivät pystyneet pitämään puoliaan Petrilloa vastaan, joka hallitsi kilpailua vaivattomasti.

Mutta Petrillon kyvykkyys naisten yleisurheilukilpailuissa tuskin on kiitettävää, toteaa Alciator. Hän huomauttaa, että jos Petrillo olisi kilpaillut vastaavassa miesten kilpailussa, hän ei olisi päässyt edes kymmenen parhaan joukkoon.

”Ellei Petrillo olisi edelleen uskomattoman oikeutettu kilpailemaan naisten luokassa, hän olisi sijoittunut M50-luokassa sijalle 14.”.

🏃Italian trans-identifying male, Valentina Petrillo breaks record and wins 8th women’s title

👇200m F50 women’s category win at the Italian Indoor Masters Championships March 12th https://t.co/VlMKoqBFXS pic.twitter.com/2gCabcxq72 — ICONS Women (@icons_women) March 17, 2023

Petrillon voiton jälkeen toiseksi sijoittunut naisurheilija ilmoitti olevansa pettynyt tuloksiin. Cristina Sanulli olisi tullut ensimmäiseksi ja tehnyt naisten hallikilpailuennätyksen ilman Petrilloa.

”Emme tunne olevamme tasa-arvoisia juuri siksi, että Petrillon fyysinen rakenne on miespuolinen”, Sanulli sanoi Alciatorille. ”Emme siis juokse tasavertaisesti. Vaikka henkilökohtainen tie, jonka Valentina on kulkenut, on kunnioitettava… urheilullisesti se ei ole sitä. Tämän vuoksi tunnemme itsemme hyvin syrjityiksi.”

Kilpailun lopussa erään katsojan kuultiin huutavan: ”Brava, Cristina!” Tämä huuto sai aplodit muilta urheilijoilta. Alciatorin mukaan tämä tuen osoitus Sanullille raivostutti Petrilloa, joka sitten huusi useita kertoja vastaukseksi: ”Omistan voittoni kaikille niille, jotka haluavat loukata minua!”

Viimeisintä kilpailua edeltävässä vaiheessa RadFem Italia -niminen naisten oikeuksia puolustava ryhmä otti yhteyttä hallituksen virkamiehiin varmistaakseen, että Petrillolle ei myönnetä pääsyä naisten pukuhuoneisiin. Vastauksena Petrillolle varattiin erityinen pukuhuone Anconassa järjestettäviin Italian Masters-mestaruuskilpailuihin.

Maaliskuun 16. päivänä Petrillo raivostui jälleen Facebook-kirjoituksessa, jossa hän rinnasti natsismiin kritiikin, joka kohdistui hänen läsnäoloonsa naisurheilussa. Hän sanoi arvostelijoiden olevan ”samalla tasolla kuin Hitler” ja vertasi sukupuoleen perustuvia urheiluluokkia juutalaisurheilijoiden kieltoon vuonna 1936.

Närkästyneenä siitä, että häneltä evättiin naisten pukuhuoneen käyttö, Petrillo kirjoitti: ”Anconassa pakotitte minut kokemaan kauheita tilanteita, se ei ole reilua… olette siirtäneet minut ’omaan’ pukuhuoneeseen”, mikä hänen mukaansa muistutti ”appestatia”(ital.) eli ruttoon sairastuneiden segregaatiota.

Petrillo on henkilöllisyystodistuksen mukaan edelleen virallisesti mies

Useat naisurheilijat ja ammattiasiantuntijat ovat tuoneet esiin huolenaiheita Petrillon osallistumisesta naisten luokkaan. Arezzossa lokakuussa 2020 järjestetyissä yleisurheilun Masters-mestaruuskilpailuissa Petrillo ohitti Sanullin ja Denise Neumannin, jotka molemmat olivat aikaisemmin voittaneet maailman- sekä Euroopan mestaruuksia ja joita on pidetty lajinsa parhaina.

Urheilijat nousivat tuolloin Petrillon kanssa palkintokorokkeelle välttääkseen joutumasta kiistelyn kohteeksi, mutta totesivat myöhemmin, että he kokivat Petrillon olleen epäoikeudenmukaisesti etulyöntiasemassa.

”En tuntenut, että kilpailin tasavertaisena. Se oli minun kisani, minun kauden tavoitteeni. Olin valmistellut sitä pitkään ja halusin voittaa”, Sanulli sanoi tuolloin.

Sanulli ja Neumann kuuluivat yli 30 naispuolisen mestariurheilijan joukkoon, jotka allekirjoittivat vuonna 2021 vetoomuksen, jossa vastustettiin sitä, että miehet saisivat luvan identifioitua naisten urheilulajeihin.

Naisia edustanut italialainen asianajaja ja yleisurheilumestari Mariuccia Fausta Quilleri sanoi, että miesurheilijoiden päästäminen naisten kilpailuihin rikkoo miesten ja naisten tasa-arvoa koskevan lain 1. artiklaa. Vetoomus lähetettiin Italian yleisurheiluliiton puheenjohtajalle Stefano Meille, tasa-arvoministeri Elena Bonettille ja urheilusta vastaavalle alivaltiosihteerille Valentina Vezzalille. RadFem Italian mukaan hallituksen virkamiehet eivät ottaneet heidän pyrkimyksiään huomioon.

Petrillolla on tällä hetkellä hallussaan 8 naisten juoksumestaruutta, mutta hän ei saavuttanut ensimmäistäkään kilpaillessaan miehenä. Tammikuussa 2019 Petrillo muutti nimensä Valentinaksi ja alkoi käyttää estrogeenia. Seuraavana vuonna hän alkoi kilpailla naisurheilijoita vastaan ja on sittemmin rikkonut useita Italian naisten juoksuennätyksiä.

Petrillolla on diagnosoitu Stargardtin tauti. Se on silmäsairaus, joka aiheuttaa ajan myötä verkkokalvon rappeutumista. Tämän näkövamman vuoksi hän on saanut kilpailla sekä vammaisille naisille tarkoitetuissa että muissa kilpailuissa.

Syyskuussa 2020 Petrillo kilpaili naisten 100, 200 ja 400 metrin matkoilla Italian paralympialaisten yleisurheilukilpailuissa Jesolossa, vaikka hänelle ei ollut tehty ”sukupuolenkorjausleikkaukseksi” kutsuttua toimenpidettä.

Petrillo ei myöskään ollut muuttanut henkilöllisyystodistuksiaan, joissa hänen sukupuolensa oli edelleen mies. Tämä ei kuitenkaan estänyt häntä saamasta lupaa osallistua kilpailuun. Hän voitti ensimmäisen sijan kaikissa kolmessa kilpailussa ja pääsi näin ollen edustamaan Italiaa Tokion olympialaisiin.

Viime hetkellä Italian hallitus kuitenkin puuttui asiaan ja kielsi Petrilloa kilpailemasta vammaisten naisten kanssa vuoden 2021 paralympialaisissa. Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) oli juuri ilmoittanut päivityksistä transsukupuoliseksi identifioituneita kilpailijoita koskeviin ohjeisiin, joiden mukaan miesurheilijoiden on pidettävä testosteronipitoisuutensa alle 10 nanomoolia litrassa vähintään 12 kuukauden ajan voidakseen osallistua.

Saatuaan kolme kultamitalia paralympialaisten karsinnoissa Petrillo omisti voittonsa bolognalaiselle trans-aktivistijärjestölle Gruppo Trans APS:lle, jota johtaa transnaiseksi identifioitunut mies nimeltä Milena Bargiacchi.

”Omistin heille voittoni suosikkikilpailussani”, Petrillo kertoi OutSportsille. ”Gruppo Trans tuki minua synkimmällä hetkelläni, ja he auttoivat minua löytämään tarvitsemani vastaukset, kun kyseenalaistin identiteettini ja elämäni.”

Silikonipuku-fetissejä ja sukupuoli-identiteettityöpajoja koulujen opettajille

Gruppo Transin verkkosivustolla on ”ristiinpukeutujille” suunnattu osio, jossa tarjotaan neuvontaa ja Zoom-istuntoja. Yhteyshenkilönä toimii Charlotte Verniani -niminen mies, joka pitää alusvaate- ja seksikauppaa ja harrastaa fetissiharrastusta nimeltä ”female masking”. Kyseessä on seksuaalinen aktiviteetti, jossa miehet pukevat ylleen silikonisen ”naisellisen” kasvonaamion tai toisinaan silikonisen ”naisellisen muodokkaan” kokovartalopuvun”.

Puhuessaan historiastaan BBC:lle kesäkuussa 2021 Petrillo sanoi: ”Vielä neljä vuotta sitten, jos olisit puhunut Fabrizion (nimi, jonka Petrillo sai syntyessään) kanssa, hän olisi antanut itsestään käsityksen. Hän oli kova kaveri, joka puhui naisista vähättelevästi ja esiintyi itse sitten naisena omassa yksityiselämässään.”

Petrillo on todennut, että hänellä oli tapana ”kokeilla äitinsä vaatteita”, kun hän oli nuorempi. Tätä käyttäytymistä pidettiin viime aikoihin asti oireena seksuaalisesta häiriöstä, joka tunnetaan nimellä transvestiittinen fetisismi. Hän on myös sanonut, että ennen transseksuaaliksi julistautumista Petrillo varasti vaimonsa vaatteita. Kuvaillessaan muistoa äitinsä hameen ”koskettamisesta” ensimmäistä kertaa Petrillo sanoi: ”Se oli uskomaton tunne. Se oli kuin koskettaisi taivasta sormenpäällään.”

Gruppo Trans edistää miesten oikeutta kilpailla naisten urheilulajeissa. Se ylläpitää QueerFit-nimistä kuntosaliohjelmaa, joka tarjoaa ”sukupuolettomia pukuhuoneita” ja takaa osallistujien ”yksityisyyden” sallimalla heidän liittyä kurssille peitenimellä.

Järjestö käyttää Petrilloa usein edustajana, ja hän on puhunut Gruppo Transin puolesta useaan otteeseen. Gruppo Trans tukee Petrillon elämästä kertovaa dokumenttielokuvaa nimeltä ”5 nanomoolia – Transnaisen olympiaunelma”. Otsikko on viittaus testosteronin enimmäisrajaan, jonka World Athletics on asettanut vuonna 2019 transnaisiksi identifioituville miehille, jotta he voivat kilpailla naisia vastaan.

Sen lisäksi, että Gruppo Trans tekee yhteistyötä Petrillon kanssa kampanjoidakseen miesten puolesta naisten yleisurheilukilpailuissa, se myös keskustelee ”transnuorista” ja tarjoaa erilaisia ”koulutusohjelmia” verkkosivustonsa kautta. Tarjolla on yritysten monimuotoisuuden hallintakoulutusta, kursseja terveydenhuollon työntekijöille ja sukupuoli-identiteettityöpajoja opettajille, samoin kuin koulujen opettajille tarkoitettuja oppitunteja lapsille.

Lähde: Reduxx