Itävalta: 17 alaikäistä maahanmuuttajaa pidätettiin 12-vuotiaan koulutytön vuoden kestäneestä joukkoraiskauksesta

Itävallassa pidätettiin torstaina 17 maahanmuuttajanuorta, jotka ovat iältään 13-18-vuotiaita, epäiltynä 12-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Itävallassa pidätettiin torstaina seitsemäntoista 13-18-vuotiasta maahanmuuttajanuorta, joita syytettiin 12-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneesta pitkäaikaisesta ja raastavasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Wienin poliisi otti kiinni epäillyn miespuolisten maahanmuuttajien raiskausjengin – joista suurin osa on turkkilaisia – sen jälkeen, kun uhri oli tehnyt rikosilmoituksen, jossa hän väitti poikaystävänsä pakottaneen hänet harrastamaan seksiä kavereidensa kanssa, minkä jälkeen häntä oli kierrätetty ”kuin kiertopalkintoa” yli vuoden ajan.

Wienin osavaltion rikospoliisin viraston viranomaiset toteuttivat torstaiaamuna joukko-operaation, jossa pidätettiin useita epäiltyjä ja rynnäköitiin kymmeniin asuntoihin. Syytösten yhteydessä takavarikoitiin myös neljä matkapuhelinta.

Kronen-Zeitungin mukaan uhrin poikaystävää syytetään siitä, että hän pakotti tytön alaikäisenä harrastamaan seksiä hänen kanssaan ja pakotti tämän suostumuksettomaan sukupuoliyhteyteen useiden ystäviensä kanssa.

Jengin väitetään kuvanneen useita videoita seksuaalisista pahoinpitelyistä, jotka tapahtuivat pitkään eri paikoissa, kuten parkkihallissa, asunnossa ja yhteisessä portaikossa.

Itävaltalaisen sanomalehden mukaan uhrin kuulee takavarikoitujen kännyköiden tallentamassa kuvamateriaalissa huutavan toistuvasti ”Lopettakaa!”, kun useat tekijät raiskaavat hänet. Tämän jälkeen häntä kiristettiin kuvamateriaalin avulla pysymään vaiti, ja hänen piinaajansa vannoivat levittävänsä sitä hänen perheelleen ja ystävilleen, jos hän ottaisi yhteyttä viranomaisiin.

Kertomalla lopulta äidilleen kauheista kokemuksistaan koulutyttö teki poliisille rikosilmoituksen, joka johti pidätyksiin.

Jengin jäseniä kuulusteltiin erikseen Favoritenin poliisiasemalla Itävallan pääkaupungissa, ja yhtä lukuun ottamatta kaikki on sittemmin vapautettu lisätutkimuksia odotellessa.

Heillä kaikilla oli sama tarina, ja he väittivät, että uhri oli ”tehnyt itsensä vanhemmaksi ja teeskennellyt olevansa 14-vuotias”, mikä on Itävallassa voimassa oleva suojaikäraja. Lisäksi he väittivät, että kaikki teot tapahtuivat ”yhteisymmärryksessä”.

Wienin syyttäjänviraston on nyt arvioitava todisteet ja päätettävä, miten edetä, ottaen huomioon, että koska suurin osa epäillyistä on alaikäisiä, he kuuluvat nuorisorikoslain piiriin, ja heitä uhkaa vain enintään viiden vuoden vankeusrangaistus väitetyistä rikoksista.

Lähde: Kronen-Zeitung